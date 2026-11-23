Dopo una due giorni impeccabile dall’Under 14 fino a Milan Futuro e Primavera, l’unico passaggio a vuoto arriva nel finale della sfida dei ragazzi di mister Antonelli

Il Settore Giovanile del Milan archivia un altro fine settimana lungo di altissimo livello, confermando la continuità di rendimento già mostrata nelle ultime settimane ricche di successi nei derby di ogni categoria. Il bilancio dell’attività Agonistica si chiude infatti con sei vittorie su sette incontri, con l’unico neo rappresentato dalla sconfitta arrivata in extremis per l’Under 18 di mister Antonelli contro il Cagliari, al termine di una due giorni tra sabato e domenica altrimenti impeccabile dall’Under 14 fino a Milan Futuro.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Milan Futuro e Primavera volano in zona playoff

A spiccare nel quadro complessivo sono soprattutto i risultati delle due formazioni di vertice del vivaio. Sia il Milan Futuro — vittorioso per 3-0 contro la Tritium in Serie D e con ancora una gara da recuperare per la squadra guidata da mister Navarro — sia la Primavera, corsara per 0-1 sul campo della Lazio in Primavera 1, sono balzate in zona playoff portandosi a pochi punti dalla vetta delle rispettive classifiche.

Un riscontro concreto del percorso portato avanti da Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile, e Jovan Kirovski, Sport Development Director: un lavoro strutturato che sta producendo risultati tangibili non soltanto nella valorizzazione dei talenti tra il Vismara e Milanello, ma anche sul piano della competitività settimanale in campionato.

Il quadro completo dei risultati del weekend rossonero

Accanto ai successi di Milan Futuro e Primavera, arrivano affermazioni pesanti anche nelle categorie nazionali più giovani: l’Under 17 espugna il campo dell’Udinese con un pirotecnico 3-4, mentre tra le mura amiche arrivano le goleade di Under 16 (3-0 al Mantova), Under 15 (7-0 sempre contro il Mantova) e Under 14 (8-1 alla Folgore Caratese), a fronte dell’unico ko per 2-3 dell’Under 18 contro il Cagliari.