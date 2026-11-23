Amorim parla di Gonçalo Inacio dopo il 5-1 al Frosinone. Le parole del tecnico rossonero a Sport TV Portugal nel post gara sono chiare

Al termine della vittoria per 5-1 contro il Frosinone, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sport TV Portugal, dove ha risposto anche a una domanda specifica sul possibile interesse del Milan per Gonçalo Inacio, difensore centrale dello Sporting già allenato dal tecnico portoghese.

Il nome del centrale è stato accostato ai rossoneri in vista del mercato invernale, ma Amorim ha preferito mantenere un profilo prudente, ricordando la presenza di Strahinja Pavlovic nel suo reparto e sottolineando al tempo stesso la crescita del giovane Diawara.

Amorim: «In quel ruolo abbiamo Pavlovic»

GONÇALO INACIO – «È un grande giocatore, ho avuto enorme piacere ad averlo con me. In quel ruolo abbiamo Pavlovic. Poi Diawara è molto giovane, ma sta rispondendo bene».

Una risposta breve ma significativa quella dell’allenatore del Milan, che ha riconosciuto le qualità di Inacio e il piacere di averlo allenato in passato, senza però alimentare le indiscrezioni relative a un possibile arrivo del difensore portoghese in rossonero.

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Milan, Inacio resta un nome per il mercato?

Il tema del mercato invernale resta quindi sullo sfondo. Il sito di Sport TV Portugal, riportando le parole di Amorim, sottolinea infatti come il Milan possa provare a rinforzarsi durante la sessione di gennaio anche in altri reparti.

Per quanto riguarda Inacio, invece, Amorim non ha dato indicazioni concrete sul futuro del difensore. Il tecnico si è limitato a evidenziarne il valore e a ricordare come, nel ruolo, il Milan possa già contare su Pavlovic, oltre al giovane Diawara, che sta dando risposte positive.

Il mercato di gennaio sarà quindi decisivo per capire se il nome di Gonçalo Inacio resterà soltanto un’ipotesi oppure se potrà trasformarsi in una pista concreta per il Milan. Al momento, però, le uniche parole ufficiali di Amorim sono quelle pronunciate a Sport TV Portugal, senza ulteriori conferme sulla trattativa.