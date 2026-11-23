Krosche, c’è l’accordo con il Milan: dalla Germania confermano l’intesa con il Francoforte per una cifra vicina ai 4 milioni. Il dirigente è sempre più vicino

Il Milan sarebbe sempre più vicino a completare la propria riorganizzazione societaria con l’arrivo di Marcus Krösche. Il nome dell’ex dirigente dell’Eintracht Francoforte è da mesi al centro delle strategie rossonere e, secondo quanto riportato questa mattina dalla BILD, il club di Gerry Cardinale avrebbe raggiunto un accordo con la società tedesca per liberare il dirigente.

La notizia rappresenterebbe un importante passo avanti rispetto a quanto accaduto nei mesi scorsi. Krösche era già stato contattato da Cardinale durante la scorsa estate, quando però l’Eintracht aveva posto una forte resistenza alla sua partenza. Il Milan aveva continuato a seguire la situazione senza procedere con un altro profilo, in attesa che il quadro potesse cambiare.

Milan, Krösche torna al centro del progetto

Nelle scorse settimane il rapporto tra Krösche e l’Eintracht Francoforte si è ufficialmente interrotto, riaprendo concretamente la possibilità di un suo approdo al Milan. Il dirigente tedesco è così tornato prepotentemente nei piani della società rossonera, che da tempo lo aveva individuato come una figura importante per la propria struttura sportiva.

Secondo quanto riferito dalla BILD, il Milan avrebbe trovato un’intesa con l’Eintracht per il pagamento di 4 milioni di euro necessari per ingaggiare il dirigente. Si tratta, al momento, di un’indiscrezione proveniente dalla stampa tedesca, ma qualora venisse confermata rappresenterebbe un passaggio decisivo verso il suo arrivo in rossonero.

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Milan, Krösche sarà Head of Football

Il ruolo individuato per Krösche all’interno del Milan sarà quello di Head of Football. Il 46enne dovrebbe quindi assumere una posizione centrale nella nuova organizzazione societaria, con responsabilità legate alla gestione dell’area sportiva e alla programmazione del futuro del club.

La sua operatività a Milano sarebbe prevista a partire dal 1° gennaio, anche se, secondo la BILD, non sarebbe esclusa la possibilità che il suo ingresso possa essere anticipato. Il Milan starebbe quindi lavorando per definire anche le tempistiche dell’effettivo insediamento.

Milan, svolta societaria in vista

L’eventuale arrivo di Krösche rappresenterebbe un tassello importante nel progetto di riorganizzazione del Milan. La società di Cardinale sta infatti lavorando da mesi alla costruzione di una struttura dirigenziale più definita e l’ex Eintracht è stato individuato come uno dei profili centrali per questo percorso.

La notizia riportata dalla BILD aggiunge quindi un elemento concreto alla lunga vicenda legata a Krösche: l’ipotesi di un accordo economico con l’Eintracht per 4 milioni di euro e l’ingresso del dirigente nel ruolo di Head of Football dal prossimo gennaio. Resta ora da attendere la conferma ufficiale dell’operazione e capire se il suo arrivo a Milano potrà effettivamente essere anticipato rispetto alla data prevista.