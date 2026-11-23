Milan, Markus Krösche sempre più vicino all’ufficialità come nuovo Head of Football: accordo da 4 milioni con l’Eintracht Francoforte. Ecco quando inizierà la sua avventura rossonera
Il Milan ha raggiunto un’intesa con l’Eintracht Francoforte per l’arrivo di Markus Krösche, dirigente tedesco destinato a diventare il nuovo Head of Football rossonero. Dopo settimane di trattative, sarebbe arrivata la svolta definitiva per completare un’operazione fortemente voluta dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale.
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Secondo quanto riportato dalla BILD, i due club avrebbero trovato un accordo economico che permetterà al dirigente di iniziare una nuova esperienza in Italia.
Milan Krösche, accordo da 4 milioni con l’Eintracht
La novità più importante riguarda le cifre dell’operazione. Il Milan verserà 4 milioni di euro all’Eintracht Francoforte per liberare Krösche dai vincoli contrattuali ancora esistenti con la società tedesca.
Un investimento significativo, che testimonia la volontà di Cardinale di rafforzare la struttura dirigenziale e affidare la gestione sportiva a una figura di esperienza internazionale.
Milan Krösche, fissata la data dell’insediamento
Secondo la ricostruzione della BILD, il dirigente dovrebbe assumere ufficialmente il proprio incarico il 1° gennaio 2027.
Non è escluso, tuttavia, che il suo ingresso operativo possa essere anticipato rispetto alla data inizialmente prevista. Una possibilità che permetterebbe al tedesco di partecipare immediatamente alla programmazione del mercato invernale.
Calciomercato Milan, Cardinale punta sull’esperienza di Krösche
L’arrivo dell’ex dirigente dell’Eintracht rappresenterebbe un passaggio importante nel progetto rossonero.
Krösche avrà il compito di contribuire alla costruzione di una squadra competitiva, lavorando sulla pianificazione delle operazioni in entrata e in uscita.
Il Milan attende ora la comunicazione ufficiale, mentre il nuovo corso dirigenziale sembra ormai pronto a cominciare.