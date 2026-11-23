Moviola Milan Frosinone, l’ex arbitro Mauro Bergonzi analizza due episodi discussi della sfida di San Siro: dal vantaggio negato ai rossoneri alla punizione indiretta in area

La vittoria per 5-1 del Milan contro il Frosinone ha lasciato spazio anche alle discussioni sugli episodi arbitrali. Nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato due situazioni particolarmente interessanti, soffermandosi su un errore nella concessione del vantaggio e sulla corretta assegnazione di una punizione indiretta in area di rigore.

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Moviola Milan Frosinone, Bergonzi critica il mancato vantaggio

Il primo episodio riguarda un fallo commesso da Cittadini ai danni di Adrien Rabiot. Secondo Bergonzi, il direttore di gara avrebbe dovuto lasciare proseguire l’azione, considerando che Gonçalo Ramos stava per involarsi verso la porta avversaria.

IL VANTAGGIO NEGATO – «Nel primo tempo c’è un mancato vantaggio del direttore di gara: si è divorato questo vantaggio, se proprio vogliamo essere onesti. C’è un fallo di Cittadini su Rabiot, trattenuta netta, il direttore di gara frettolosamente fischia il fallo.»

LE SCUSE DELL’ARBITRO – «Questo arbitralmente è una cosa che ti dà molto fastidio perché il vantaggio era netto, però il gesto del direttore di gara è apprezzabile perché alza le mani e con umiltà dice: ho sbagliato».

Moviola Milan Frosinone, la punizione indiretta in area

Il secondo episodio si verifica al 53′, quando Calvani effettua un retropassaggio volontario verso il proprio portiere, che interviene con le mani. Una situazione inizialmente sfuggita all’arbitro, ma individuata dall’assistente.

IL RETROPASSAGGIO – «Raramente le vediamo fischiate sui campi di calcio durante le partite. È un retropassaggio volontario di Calvani al portiere, il portiere para, il direttore di gara non avrebbe fischiato nulla».

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Moviola Milan Frosinone, Bergonzi promuove l’assistente

L’ex direttore di gara ha infine elogiato il lavoro della squadra arbitrale, sottolineando il ruolo decisivo dell’assistente e del quarto ufficiale Chiffi.

LA DECISIONE CORRETTA – «È stato bravo l’assistente perché l’ha vista perfettamente nel modo giusto. Ha azzeccato la scelta perché questo è un retropassaggio volontario. C’è anche Chiffi, il quarto uomo, che sta schiacciando il pulsante per comunicare con la squadra arbitrale e, se non l’avesse visto l’assistente, l’avrebbe segnalato il quarto ufficiale.»