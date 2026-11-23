Rabiot Milan, il centrocampista francese racconta il rapporto speciale con Ruben Amorim e svela un curioso retroscena sul rinnovo: le dichiarazioni a Telefoot

Adrien Rabiot è diventato uno dei punti di riferimento del Milan in questo avvio di stagione. Il centrocampista francese, protagonista con la maglia rossonera, ha parlato ai microfoni dell’emittente Telefoot durante il ritiro della Nazionale francese, soffermandosi sul proprio rendimento, sull’importanza dei giocatori esperti e soprattutto sul rapporto instaurato con Ruben Amorim.

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Rabiot Milan, il francese sottolinea l’importanza dei leader

Il centrocampista ha evidenziato quanto sia fondamentale il contributo dei giocatori capaci di incidere anche senza ricoprire ruoli offensivi. Un aspetto particolarmente importante all’interno di una squadra giovane come quella rossonera.

RENDIMENTO E LEADERSHIP – «È positivo anche avere giocatori capaci di essere decisivi senza essere attaccanti. Incoraggia anche chi ci sta intorno. Al Milan abbiamo giocatori piuttosto giovani ed è importante che abbiano degli esempi nel quotidiano».

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Rabiot Milan, il retroscena sul rinnovo con Amorim

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda il rapporto con Amorim. Rabiot ha raccontato un episodio risalente al suo ritorno dalle vacanze dopo il Mondiale, quando il tecnico portoghese avrebbe affrontato immediatamente il discorso legato al prolungamento contrattuale.

IL RETROSCENA SUL RINNOVO – «Ero rientrato dalle vacanze da una settimana e lui mi parlava già di rinnovo, gli ho detto: “Mister, calmo” (ride, ndr).»

Rabiot Milan, la fiducia di Amorim fa la differenza

Il francese ha poi sottolineato quanto sia importante sentirsi apprezzati dall’allenatore. Un rapporto di fiducia che rappresenta uno degli elementi centrali della sua esperienza rossonera.

LA FIDUCIA DEL TECNICO – «Ma ovviamente per un giocatore è importante avere questa fiducia: il mister conta su di noi, ha un’ottima considerazione e ci fa sentire importanti.»

Parole che confermano il forte legame tra Rabiot e Amorim, con il centrocampista sempre più centrale nel progetto tecnico del Milan.