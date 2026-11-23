Amorim a Milan TV, il tecnico rossonero analizza il 5-1 contro il Frosinone: dalla capacità di adattamento allo spirito di gruppo, fino alla prossima sfida europea

Il Milan travolge il Frosinone per 5-1 a San Siro e conquista una vittoria importante, accompagnata da una prestazione convincente. Al termine della partita, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Milan TV per analizzare il successo dei rossoneri, soffermandosi sulle scelte tattiche, sulla mentalità dei giocatori e sull’unità del gruppo.

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Amorim a Milan TV, l’analisi della vittoria contro il Frosinone

ADATTAMENTO TATTICO – «Penso che oggi sia stato importante vedere che sappiamo adattarci a diversi stili di partita. Non era una gara in cui bisognava preparare chissà quali schemi: l’idea era portare palla ai nostri giocatori davanti e poi sfruttare le combinazioni e gli inserimenti alle spalle per attaccare lo spazio.»

IL LAVORO DEGLI ATTACCANTI – «Sapevamo che l’avversario pressava a uomo e i nostri tre davanti hanno fatto un lavoro straordinario nel creare spazio per la squadra.»

LA GESTIONE DELLA PARTITA – «Nei primi cinque minuti hanno avuto un’occasione: non siamo partiti in modo super aggressivo, ma è anche un buon segnale il fatto di aver controllato le emozioni e poi aver trovato il gol dopo quelle due opportunità dell’avversario.»

Amorim a Milan TV, la soddisfazione e l’Europa

SODDISFAZIONE E PROSSIMI IMPEGNI – «Sono davvero soddisfatto della squadra, di come ha capito cosa serviva per vincere questa partita. Ora però pensiamo già alla prossima, molto importante per noi in Europa.»

Amorim a Milan TV, il messaggio sul gruppo e Milanello

SPIRITO DI SQUADRA – «Se guardate la panchina, il modo in cui tutti i ragazzi vivono e accompagnano la gara, è un segnale bellissimo. Quanto a Milanello, non ci sono solo i giocatori, c’è chiunque lavori a Milanello: lì è una famiglia. Dobbiamo solo continuare così.»

UNA GIORNATA SPECIALE – «Sappiamo che avremo momenti positivi e momenti difficili durante la stagione, ma oggi è stata una giornata speciale non solo per i tifosi, per i giocatori e per chi lavora qui, ma anche per la Fondazione. Era molto importante per noi regalare questo a loro. E per vivere altre serate così, serve che certi elementi tornino a Milanello il prima possibile.»