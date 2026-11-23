Markus Krosche sempre più vicino all’ufficialità come nuovo Head of Football: Matteo Moretto rivela i dettagli degli incontri con Cardinale e il possibile arrivo di Hardung

Il Milan si prepara ad accogliere ufficialmente Markus Krösche nella propria struttura dirigenziale. Il dirigente tedesco è destinato a ricoprire il ruolo di Head of Football, con un accordo che sarebbe ormai completamente definito. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando importanti novità anche sul futuro organigramma rossonero.

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Milan, Moretto annuncia: Krosche ufficiale entro novembre

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, l’intesa tra le parti sarebbe totale e mancherebbe soltanto la comunicazione ufficiale. L’annuncio sarebbe previsto entro la fine di novembre, con il club già impegnato nei preparativi.

MORETTO SULL’ACCORDO – «C’è già un accordo totale tra tutte le parti in causa e il Milan sta preparando l’annuncio ufficiale che è atteso entro il mese di novembre.»

Milan, Krosche e Cardinale pianificano gennaio

Il dirigente avrebbe già iniziato a lavorare concretamente per il futuro rossonero. Moretto ha infatti rivelato l’esistenza di diversi incontri e contatti con Gerry Cardinale, finalizzati soprattutto alla programmazione del mercato invernale.

MORETTO SUL MERCATO – «Negli ultimi giorni ci sono stati anche diversi incontri, diversi contatti tra Krosche e Cardinale per pianificare quello che sarà il mercato di gennaio.»

Milan, Hardung può raggiungere Krosche: le ultime

Attenzione anche al futuro di Timmo Hardung, uomo di fiducia di Krösche e direttore sportivo uscente dell’Eintracht Francoforte. Il dirigente tedesco vorrebbe portarlo con sé a Milano per rafforzare ulteriormente l’organigramma.

Secondo Moretto, Hardung resta un nome concreto, ma un eventuale approdo potrebbe concretizzarsi da febbraio in avanti. Le tempistiche definitive rimangono ancora da chiarire.