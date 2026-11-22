Milan che continua a tenere un ottimo score realizzativo, pochissime volte nella storia i rossoneri hanno fatto meglio alla dodicesima giornata

Cinque gol al Frosinone per chiudere la dodicesima giornata di Serie A e scrivere una pagina statistica che profuma di storia. Con il netto 5-1 rifilato ai giallazzurri a San Siro, il Milan di Ruben Amorim tocca quota 28 reti segnate nelle prime dodici panchine in campionato: un bottino che proietta il tecnico portoghese nell’élite più esclusiva del club rossonero.

Davanti a lui, in questa speciale graduatoria d’avvio nell’era della Serie A, restano soltanto due monumenti della panchina milanista: Nereo Rocco, capace di spingersi fino a 29 gol nelle prime dodici uscite, e Lajos Czeizler, arrivato addirittura a 31. Numeri che certificano l’impatto immediato della gestione Amorim sul piano offensivo, al di là delle sfumature tattiche e delle letture della singola serata. A riportarlo è Opta su X.

Contro il Frosinone, la squadra non ha avuto bisogno di assediare l’area per colpire. La chiave è stata la verticalità e la capacità di attaccare gli spazi a campo aperto, sfruttando le corse in profondità e la qualità dei singoli nei duelli uno contro uno. Una gara intensa, a tratti spigolosa e ricca di ribaltamenti, in cui i rossoneri hanno saputo trasformare in oro le situazioni favorevoli, trovando la via della rete con continuità disarmante.

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Resta aperta la sfida di trovare un equilibrio ancora più costante tra gestione del palleggio, solidità e strappi offensivi, come lo stesso allenatore ha rimarcato nel post-partita. Tuttavia, la fotografia dopo dodici turni è chiarissima: questo Milan fa paura quando accelera e ha già saputo accendere l’entusiasmo di San Siro a suon di gol. Se il percorso di crescita proseguirà, il paragone con i grandi del passato non sarà più soltanto un dato statistico, ma il segnale di un ciclo ambizioso.