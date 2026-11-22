Cisse ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Milan Frosinone ai microfoni di DAZN

Nel post partita di Milan-Frosinone, match vinto dai rossoneri, ai microfoni di DAZN è intervenuto Alphadjo Cisse:

SULLA RETE DI OGGI «Quando ha alzato la bandierina pensavo fosse fuorigioco, poi quando ho visto che durava tanto il controllo pensavo fosse gol».

I GOL «Le rovesciate erano una specialità da piccolo, ora non più. Sempre bello segnare ma vorrei aggiungere qualche assist. Davanti alla porta non sono mai emozionato».

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A CHE PUNTO SEI? «Non sono neanche alla metà del mio potenziale, c’è tanto lavoro da fare, sono nel posto giusto, speriamo di diventare un campione».

SE AVESSE SCELTO IL PSV? «Con la mia famiglia ho sempre preso decisioni giuste, devo tanto anche al mister e ai compagni».