Amorim nel post Milan Frosinone, il tecnico rossonero commenta il successo per 5-1 di San Siro: le parole su Rabiot, le condizioni di Ramos e la sfida di Europa League contro l’Olympiacos

Il Milan riparte nel migliore dei modi dopo la sosta per le nazionali, travolgendo il Frosinone con un netto 5-1 a San Siro. Una prestazione convincente per la formazione rossonera, capace di mettere in mostra qualità offensiva, intensità e una crescente padronanza dei principi di gioco richiesti dall’allenatore. Un successo importante anche in vista dei prossimi impegni tra Serie A ed Europa League, con la squadra chiamata a dare continuità ai risultati.

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Al termine della partita, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova dei suoi giocatori. Il tecnico portoghese ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra, soffermandosi anche sulle condizioni fisiche di Gonçalo Ramos, sulla straordinaria prestazione di Adrien Rabiot e sulla scelta di utilizzare Alphadjo Cisse come riferimento offensivo. Spazio anche alla delicata sfida europea contro l’Olympiacos.

Amorim Milan Frosinone, la soddisfazione per la prestazione e i miglioramenti della squadra

LA MIGLIORE PRESTAZIONE DELLA SUA GESTIONE? – «Belle sensazioni, ma non è solo il risultato: anche il discorso di continuità nel corso dei 90 minuti della partita, ma ora la testa alla prossima. È sempre così in questo club, pensare sempre alla prossima. Stasera l’abbiamo giocata bene, siamo stati intelligenti, coraggiosi e si è visto nel finale di partita. Eravamo stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto anche fare più gol, forse nella fase centrale del primo tempo abbiamo sofferto un pochino e dobbiamo migliorare nell’uno contro uno in fase difensiva, ma comunque sì, bella serata per noi stasera».

IL GOL DI RAMOS E LA SCELTA DI SOSTITUIRLO – «Non possiamo perdere altri giocatori. Tutti i nostri giocatori possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell’Europa League e quindi non possiamo rischiare nulla. È stato meglio toglierlo: immagino che non fosse contento, ma io sono comunque contento invece per lui, per il suo gol, soprattutto per il 2-0. È un gol che ha fatto la differenza in una partita contro una squadra molto forte nelle transizioni nell’uno contro uno».

RABIOT TRA I CENTROCAMPISTI PIÙ FORTI ALLENATI IN CARRIERA – «Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al PSG: ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga. Ovviamente è un giocatore che può giocare da 10, da trequartista, può giocare anche da numero 8, può giocare anche da play un po’ più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, è uno dei migliori centrocampisti d’Europa in questo momento».

L’APPROCCIO ALLA PARTITA CON L’OLYMPIACOS E L’OBIETTIVO QUALIFICAZIONE – «La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita: se non vinciamo, allora diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva. Poi penso che con queste caratteristiche, di Rabiot e di Pulisic di giocare tra le linee, quando loro non possono giocare dobbiamo giocare e impostare la partita in modo diverso: ma non è una scusa. Contro il Ferencváros ho detto le stesse cose: avremmo dovuto disputare una partita diversa e ottenere un risultato diverso, ma quello che sto provando a dire è che se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Poi, allora, se usciamo dall’Europa League andiamo a giocare solo una volta a settimana e tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Penso comunque che se invece rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros. Vedremo».

CISSE CENTRAVANTI E LE DIFFERENZE RISPETTO A CAMARDA – «Penso che possa giocare molto bene in quel ruolo, in quella posizione: questa sera ho scelto Cissé per giocare in quella posizione e non Camarda perché col Frosinone, uno contro uno, Cissé ha più queste caratteristiche. Questa sera l’obiettivo non era tenere possesso palla, ma fare la corsa e andare ad attaccare lo spazio. Cissé è più forte in questo rispetto a Camarda. Volevamo fare più transizioni noi rispetto al Frosinone, quindi è stata una scelta dettata dalle caratteristiche del giocatore, ma penso che Cissé vada bene sia per giocare da trequartista, sia da attaccante centrale, e non solo da esterno».