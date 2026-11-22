Moviola Milan Frosinone, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida di San Siro: decisivo l’intervento del VAR sul gol di Cisse, cinque cartellini gialli e un episodio particolare al 54′

Il Milan travolge il Frosinone con un netto 5-1 nella dodicesima giornata di Serie A, al termine di una partita caratterizzata da diversi episodi arbitrali. La formazione rossonera indirizza la sfida già nel primo tempo, grazie all’autorete di Gabriele Calvani e al gol di Gonçalo Ramos, prima della rete di Patrizio Masini. Nella ripresa arrivano le marcature di Ardon Jashari, Alphadjo Cisse e Christian Pulisic. Dal punto di vista della moviola, l’episodio principale riguarda il quarto gol milanista, convalidato dopo una revisione del VAR. Cinque le ammonizioni complessive, quattro per gli ospiti e una per i padroni di casa.

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Moviola Milan Frosinone, primo tempo con due ammonizioni

La prima frazione si apre con l’autorete di Calvani al 4′, seguita dal raddoppio di Ramos al 19′ e dalla rete di Masini al 25′. La cronaca non segnala irregolarità nelle tre azioni che portano ai gol.

Al 34′ arriva il primo cartellino giallo della partita: Giorgio Cittadini viene ammonito dopo un fallo su Adrien Rabiot lungo la fascia destra. Sei minuti più tardi tocca a Giacomo Calò, sanzionato per un intervento irregolare ai danni di Yunus Musah.

Da segnalare anche due falli di mano commessi dai giocatori del Frosinone, rispettivamente da Calò all’11’ e Masini al 41′.

Moviola Milan Frosinone, VAR decisivo sul gol di Cisse al 60′

L’episodio arbitrale più importante della partita arriva al 60′, quando Alphadjo Cisse realizza il gol del momentaneo 4-1 su assist di Diego Moreira, al termine di una ripartenza rossonera.

La rete viene convalidata dopo una revisione del VAR, che conferma il quarto centro della formazione milanista.

In precedenza, al 48′, Jashari aveva firmato il 3-1, mentre al 68′ Pulisic completa il tabellino dei marcatori con la quinta rete milanista.

Moviola Milan Frosinone, altri tre gialli e l’episodio del retropassaggio

Nella ripresa aumentano i provvedimenti disciplinari. Al 57′ Ilario Monterisi viene ammonito dopo un fallo su Cisse, mentre al 66′ Anthony Oyono riceve il cartellino giallo per un intervento irregolare su Musah.

All’87’ arriva anche l’unica ammonizione del Milan, con Cisse sanzionato per un fallo nella metà campo avversaria.

Particolare quanto accade al 54′, quando la cronaca registra un’infrazione per retropassaggio attribuita a Lorenzo Palmisani, con conseguente calcio di punizione assegnato al Milan.

Nel finale, all’82’, Daniel Bîrligea è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, dopo che il Frosinone aveva esaurito le sostituzioni. La formazione ospite conclude quindi la gara in inferiorità numerica, senza che sia stato mostrato alcun cartellino rosso.

Bilancio finale della moviola: cinque ammonizioni, nessuna espulsione, nessun calcio di rigore e una rete convalidata dopo l’intervento del VAR. L’episodio più significativo resta quello del gol di Cisse al 60′, mentre la cronaca non fornisce elementi sufficienti per contestare le altre decisioni arbitrali.