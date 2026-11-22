Tresoldi, sempre su assist di Vetlesen, trascina la squadra di Ivan Leko e sale a 16 centri stagionali con il club: resta sul taccuino rossonero in alternativa a Endrick, ma il Bayern Monaco resta in agguato

Nicolò Tresoldi continua a macinare gol e certezze, rendendo ogni sua marcatura quasi una consuetudine. Nella trasferta sul campo del Malines, valida per la dodicesima giornata del campionato belga, l’attaccante italo-tedesco classe 2004 ha firmato una doppietta decisiva nel 5-1 finale del Club Brugge, salendo già a 10 reti in campionato e a 16 gol stagionali complessivi con i nerazzurri belgi.

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La prova di Malines e lo score stagionale di Tresoldi

Dopo il vantaggio siglato al 32′ da Lemarechal su assist di Vanaken, è stato Tresoldi a prendere la scena con due inserimenti vincenti — entrambi su servizio di Vetlesen — al 36′ e al 61′, coronati dalla consueta esultanza alla bandierina del calcio d’angolo. A venti minuti dalla fine il tecnico croato Ivan Leko lo ha richiamato in panchina inserendo Vermant, autore del quinto gol su rigore dopo il poker di Siquet, prima della rete della bandiera per i padroni di casa firmata da Gora Diouf per il definitivo 1-5.

Con questa doppietta, Tresoldi tocca quota 16 reti stagionali con la maglia del Club Brugge (10 in campionato, 5 in Champions League e 1 in Supercoppa belga), cui si aggiungono i 4 gol messi a segno con la Germania Under 21. Mercoledì sera per il Bruges è già tempo di tornare in campo in Champions League in casa contro il Liverpool.

Mercato: alternativa a Endrick per il Milan, ma spinge il Bayern

Sotto contratto con il Club Brugge fino a giugno 2029, Tresoldi resta uno dei nomi monitorati dal Milan in vista della prossima finestra invernale come alternativa a Endrick del Real Madrid. Allo stesso tempo, il suo rendimento continua ad attirare l’attenzione delle big europee: sul centravanti resta forte la pressione del Bayern Monaco, alle prese con l’assenza forzata di Harry Kane — operato alla caviglia e fuori per almeno tre mesi — che rende la concorrenza per il bomber italo-tedesco particolarmente agguerrita.