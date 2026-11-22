L’attaccante svizzero, ceduto dai rossoneri nell’estate 2025 per circa 18 milioni di euro, firma due reti decisive contro la squadra di Xabi Alonso e regala ai Whites il primo successo esterno contro i Blues dal 1999

L’esperienza in Inghilterra di Noah Okafor con la maglia del Leeds sta regalando soddisfazioni sempre più pesanti. L’attaccante svizzero — ceduto a titolo definitivo dal Milan nell’estate 2025 per una cifra intorno ai 18 milioni di euro — sta finalmente trovando oltremanica quella continuità di impiego e di rendimento che durante l’avventura rossonera gli era spesso mancata, imponendosi come punto di riferimento centrale dell’attacco dei Whites.

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La notte magica di Stamford Bridge: doppietta nel clamoroso 1-4 al Chelsea

Nella prestigiosa trasferta di ieri a Stamford Bridge contro il Chelsea guidato da Xabi Alonso, Okafor si è preso la scena con una doppietta pesantissima che ha indirizzato e spaccato in due l’incontro, concluso con un clamoroso 1-4 in favore del Leeds.

Nel tabellino della serata londinese spiccano la varietà e la qualità delle due conclusioni firmate dall’ex attaccante del Milan: prima un sinistro rasoterra al termine di una brillante azione individuale, poi un destro potente sotto la traversa su un pallone vagante in area di rigore. Due gol da attaccante completo che hanno infiammato la tifoseria del Leeds, ormai pronta ad eleggerlo a nuovo idolo dello spogliatoio.

Un’impresa storica attesa dal 1999

Il peso specifico della doppietta di Okafor va ben oltre i tre punti di giornata: la vittoria per 1-4 conquistata a Stamford Bridge consente infatti al Leeds di tornare a espugnare il campo del Chelsea per la prima volta dal 1999, interrompendo un digiuno durato quasi trent’anni e consacrando definitivamente la rinascita inglese dell’ex rossonero.