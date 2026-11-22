Rabiot sempre più centrale nel Milan, Cardinale annuncia che è a lavoro per il rinnovo e anche Moretto conferma: l’obiettivo è chiudere entro fine anno

l Milan vuole blindare Adrien Rabiot e punta a chiudere la trattativa per il rinnovo del centrocampista francese entro la fine dell’anno. Le nuove conferme arrivano da Matteo Moretto, che in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del giocatore. L’obiettivo della società rossonera sarebbe dunque quello di arrivare alla fumata bianca prima di Natale.

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La volontà del club sarebbe stata ribadita direttamente da Gerry Cardinale, che ha espresso pubblicamente grande apprezzamento nei confronti del centrocampista. Secondo quanto riferito da Moretto, il proprietario di RedBird avrebbe infatti manifestato la propria stima per Rabiot, considerandolo un elemento particolarmente importante per il progetto del Milan e indicando la volontà di proseguire insieme anche negli anni a venire.

Milan, Cardinale vuole blindare Rabiot

Le parole di Cardinale, riportate da Moretto, rappresentano un’investitura significativa per il centrocampista francese. Il numero uno rossonero avrebbe definito Rabiot uno dei suoi giocatori preferiti, sottolineando di avere grande rispetto per lui e per la sua famiglia. Cardinale avrebbe inoltre spiegato che il club sta lavorando per trovare un accordo e auspicato di poter arrivare presto a una conclusione positiva.

La volontà della proprietà sarebbe quindi chiara: Rabiot deve diventare uno dei giocatori simbolo del Milan. Un riconoscimento che va oltre il semplice discorso contrattuale e conferma la centralità del francese nelle strategie societarie.

Milan, rinnovo Rabiot entro la fine dell’anno

Come spiegato da Matteo Moretto, il Milan avrebbe fissato un obiettivo temporale preciso per la trattativa. La società vuole infatti arrivare alla conclusione dell’accordo entro la fine del 2026, con la possibilità concreta di chiudere il rinnovo già entro Natale.

La tempistica conferma la priorità assegnata dalla dirigenza alla permanenza del centrocampista. Il club non sembra quindi intenzionato ad aspettare la seconda parte della stagione per affrontare il tema, ma vuole provare a definire il futuro del giocatore nel più breve tempo possibile.

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Milan, Rabiot al centro del nuovo progetto

Il possibile rinnovo si inserisce nel percorso di costruzione del nuovo Milan e nelle strategie della società per il futuro. La volontà di trattenere Rabiot rappresenta infatti una scelta precisa sulla composizione della rosa e sul peso che il francese dovrà avere all’interno del gruppo.

Le indicazioni fornite da Moretto confermano quindi le anticipazioni già emerse nei giorni scorsi: il Milan vuole accelerare sul rinnovo e Cardinale considera Rabiot un elemento centrale del progetto. Ora l’obiettivo è trasformare questa volontà in un accordo concreto entro Natale.