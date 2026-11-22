Cardinale conferma il suo ruolo più centrale al centro del futuro del Milan e accelera la programmazione tra mercato e nuovo organigramma

Gerry Cardinale continua a essere protagonista delle scelte strategiche del Milan. Il numero uno di RedBird ha dedicato complessivamente dieci ore di riunioni alla programmazione del club: quattro a Casa Milan nella giornata di venerdì e altre sei ieri a Milanello. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta di un Cardinale particolarmente coinvolto nelle questioni riguardanti sia il presente sia il futuro della società rossonera.

Gli incontri hanno permesso di affrontare diversi temi, dalla programmazione sportiva alla futura organizzazione dirigenziale, fino alle strategie di calciomercato. L’obiettivo della proprietà sarebbe quello di costruire una struttura sempre più solida e organizzata, con competenze definite e una visione di lungo periodo. In questo contesto si inserisce anche il discorso relativo ai nuovi ingressi dirigenziali, ma per il momento Cardinale ha preferito non anticipare novità sul fronte Marcus Krösche.

Milan, Cardinale prepara una nuova struttura

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’uscita da Milanello Cardinale ha lasciato intendere che per parlare ufficialmente di Krösche bisognerà attendere ancora. Il dirigente tedesco rappresenta comunque uno degli elementi della riorganizzazione societaria sulla quale il Milan sta lavorando, con l’intenzione di dotarsi di una struttura di alto livello.

La proprietà americana vuole quindi continuare a investire nella costruzione dell’organizzazione del club. Le riunioni delle ultime ore hanno permesso di mettere sul tavolo diversi aspetti legati alla gestione della società, con particolare attenzione alla programmazione sportiva e alle prossime operazioni.

Milan, Cardinale prepara il mercato

Il calciomercato rappresenta naturalmente uno dei capitoli più importanti della pianificazione. Cardinale ha spiegato che il Milan vuole farsi trovare pronto quando si presenteranno le opportunità, mantenendo però un approccio attento e cercando di cogliere le occasioni giuste.

La strategia della società non sembra quindi limitarsi a individuare in anticipo determinati obiettivi, ma punta anche a essere pronta a intervenire quando il mercato offrirà condizioni favorevoli. Una linea che riguarda sia la prossima sessione invernale sia la programmazione della stagione successiva.

Milan, Endrick e Rabiot al centro dei pensieri

Tra i nomi affrontati da Cardinale c’è anche quello di Endrick, attaccante brasiliano che il Milan sta valutando in ottica mercato. Il numero uno di RedBird avrebbe espresso un giudizio particolarmente positivo sul giovane talento, considerandolo uno dei migliori giocatori al mondo e confermando così l’interesse della proprietà nei suoi confronti.

Discorso ancora più significativo per Adrien Rabiot. Cardinale avrebbe infatti indicato il centrocampista francese come un giocatore destinato a diventare uno dei simboli del Milan, confermando la volontà della società di lavorare sul suo rinnovo. La permanenza del francese rappresenta quindi una delle questioni centrali della programmazione rossonera.

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Milan, Cardinale sempre più coinvolto

Le dieci ore di incontri raccontate dalla Gazzetta dello Sport restituiscono l’immagine di una proprietà direttamente coinvolta nella costruzione del futuro del Milan. Cardinale sta lavorando sulla struttura societaria, sulle strategie sportive e sulle prossime mosse di mercato, con l’obiettivo di rendere il club sempre più organizzato.

Tra Krösche, Endrick e il rinnovo di Rabiot, i dossier sul tavolo sono diversi. Il proprietario di RedBird resta dunque il principale punto di riferimento nelle scelte strategiche del Milan, pronto a preparare le prossime mosse sia per il mercato sia per la crescita complessiva del club.