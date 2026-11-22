Il Milan a supporto di Ramos, Amorim lo difende ancora in vista della gara contro il Frosinone e individua nella squadra il problema offensivo del portoghese

Il Milan si prepara alla sfida contro il Frosinone con un tema che continua a tenere banco: il digiuno di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese non trova la rete in campionato dal 18 ottobre, quando aveva segnato su calcio di rigore contro l’Atalanta, e arriva dunque alla dodicesima giornata con la necessità di ritrovare quella continuità realizzativa che finora è mancata.

Il momento del centravanti è stato analizzato dal Corriere dello Sport, che ha evidenziato come il rendimento offensivo di Ramos non possa essere valutato esclusivamente attraverso i gol segnati. Il portoghese, infatti, avrebbe avuto un ruolo importante in diverse azioni che hanno portato i compagni alla rete. I suoi movimenti e il lavoro lontano dalla porta avrebbero contribuito a creare spazi per Cissé, Pulisic e Rabiot, confermando un contributo alla manovra che va oltre le statistiche individuali.

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Milan, Amorim: il problema di Ramos riguarda tutta la squadra

A difendere il centravanti è stato anche Ruben Amorim, che alla vigilia della partita ha collegato direttamente le difficoltà di Ramos a quelle dell’intero Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ritiene infatti che la squadra stia ancora incontrando problemi nel raggiungere con continuità l’ultimo terzo di campo e nel rimanere stabilmente in quella zona.

Questa situazione finisce inevitabilmente per penalizzare anche Ramos. Il centravanti è stato acquistato con il compito di segnare e il suo rendimento realizzativo viene quindi osservato con particolare attenzione, ma Amorim avrebbe sottolineato come il Milan non stia ancora riuscendo a metterlo nelle condizioni ideali per incidere. Il problema, dunque, non sarebbe riconducibile esclusivamente alle prestazioni del portoghese.

Milan, Ramos sta pagando le difficoltà offensive

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, Amorim sarebbe pienamente consapevole del fatto che Ramos stia pagando più di altri le difficoltà offensive del Milan. Il portoghese sarebbe spesso chiamato a svolgere un lavoro molto dispendioso senza palla, arrivando anche a seguire il centrocampista o il difensore centrale avversario. Un compito che non rappresenterebbe la sua funzione principale, ma che dimostrerebbe la disponibilità dell’attaccante nei confronti della squadra.

Il tecnico avrebbe inoltre riconosciuto che il Milan ha acquistato Ramos proprio per aumentare il proprio peso realizzativo e che, sotto questo aspetto, il rendimento non è ancora quello atteso. Il portoghese ha segnato due gol in campionato e non trova la rete da oltre un mese, mentre il costo dell’operazione, indicato in 73 milioni di euro, contribuisce inevitabilmente ad aumentare l’attenzione sui suoi numeri.

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Milan, contro il Frosinone l’obiettivo è sbloccare Ramos

La sfida contro il Frosinone può quindi rappresentare un’occasione importante per Ramos. Il Milan ha bisogno di aumentare la propria pericolosità negli ultimi metri e di fornire al centravanti maggiori opportunità per arrivare alla conclusione.

La posizione di Amorim appare chiara: il digiuno del portoghese non deve essere interpretato come un problema esclusivamente individuale. Per aiutare Ramos a tornare al gol sarà necessario migliorare la produzione offensiva collettiva, raggiungere con maggiore frequenza l’ultimo terzo di campo e creare le condizioni affinché il centravanti possa esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Il Frosinone rappresenta così un nuovo banco di prova sia per l’attaccante sia per l’intero sistema offensivo rossonero.