Milan Frosinone, tutto quello che c’è da sapere sulla dodicesima giornata della Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Il Milan torna protagonista a San Siro per affrontare il Frosinone nella dodicesima giornata della Serie A 2026/2027. La formazione allenata da Ruben Amorim ospita quella guidata da Massimiliano Alvini in una sfida importante per gli obiettivi di entrambe le squadre. L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre alle ore 18:00, con diverse possibilità per seguire l’incontro in diretta televisiva e streaming.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Milan-Frosinone, dove vederla in diretta TV su Sky e DAZN

La partita tra Milan e Frosinone sarà trasmessa in diretta sia da DAZN sia da Sky, oltre a essere disponibile sulla piattaforma NOW. Gli appassionati potranno quindi scegliere il servizio attraverso il quale seguire i novanta minuti della sfida di San Siro.

Per quanto riguarda Sky, l’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre gli abbonati DAZN potranno accedere alla diretta attraverso l’applicazione disponibile sui dispositivi compatibili.

Milan Frosinone puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Milan-Frosinone, data e orario della dodicesima giornata

Il calendario ufficiale della Serie A prevede il calcio d’inizio di Milan-Frosinone alle ore 18:00 di domenica 22 novembre 2026. La gara si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove i rossoneri cercheranno di sfruttare il fattore campo contro una formazione intenzionata a proseguire il proprio percorso positivo in campionato.

Milan-Frosinone, come seguire la partita in streaming

Per chi non potrà assistere all’incontro davanti alla televisione, saranno disponibili diverse alternative per seguire Milan-Frosinone in streaming.

Gli abbonati DAZN potranno utilizzare l’applicazione su smartphone, tablet, smart TV oppure accedere al servizio attraverso il browser del proprio computer. La partita sarà disponibile anche su NOW con l’abbonamento sportivo previsto dalla piattaforma. Gli utenti Sky abilitati potranno invece utilizzare Sky Go per seguire l’incontro sui dispositivi compatibili.

Milan-Frosinone, chi saranno i telecronisti su DAZN

La telecronaca di Milan-Frosinone su DAZN sarà affidata alla coppia composta da Riccardo Buscaglia e Cristian Brocchi.

L’appuntamento è quindi fissato per le 18:00, quando le due squadre scenderanno in campo a San Siro per una sfida che metterà in palio tre punti importanti nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

Anche Milannews24 seguirà la sfida con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel sedicesimo appuntamento stagionale del Milan.