Camarda, il Cagliari è un’opzione! Arrivano nuove conferme da Moretto: ruolo chiave dell’agente Giuseppe Riso che assiste anche Maldini

Il calciomercato del Milan potrebbe intrecciarsi con quello del Cagliari durante la sessione di gennaio. Nella mattinata di ieri è emersa infatti la possibilità di un trasferimento in prestito di Francesco Camarda in Sardegna, mentre il club rossonero starebbe seguendo con attenzione Paul Mendy, giovane attaccante rossoblù protagonista di un ottimo avvio di stagione. A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto con un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Camarda può partire in prestito a gennaio

Per quanto riguarda Camarda, Moretto ha confermato l’esistenza di un contatto esplorativo tra il suo entourage e il Cagliari, avvenuto circa due settimane fa. L’idea sarebbe quella di valutare la possibilità di un trasferimento temporaneo in Sardegna, anche se la pista rossoblù non rappresenterebbe l’unica soluzione sul tavolo.

Secondo l’esperto di mercato, infatti, il Milan vorrebbe permettere al giovane attaccante di giocare con maggiore continuità e avere più spazio per dimostrare le proprie qualità. La società rossonera sarebbe quindi orientata a trovare una sistemazione in prestito durante il mercato di gennaio, cercando una soluzione che possa essere soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Anche alcuni club stranieri avrebbero manifestato interesse nei confronti del giocatore.

Milan, il Cagliari è una delle possibilità per Camarda

Il Cagliari rappresenterebbe dunque una delle opzioni prese in considerazione per il futuro di Camarda. Moretto ha evidenziato anche i buoni rapporti esistenti tra le parti, considerando la presenza in Sardegna di Daniel Maldini, anch’egli assistito da Giuseppe Riso, agente del giovane attaccante del Milan.

La situazione, tuttavia, sarebbe ancora in una fase preliminare. Il contatto esplorativo confermato dall’esperto di mercato non avrebbe infatti dato origine a una trattativa avanzata e serviranno ulteriori settimane per comprendere se la pista possa concretamente decollare. La formula individuata rimarrebbe comunque quella del prestito, con l’obiettivo di garantire a Camarda maggiore spazio nella seconda parte della stagione.

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Calciomercato Milan, Mendy osservato più volte

Discorso separato per Paul Mendy, il cui nome è stato accostato al Milan proprio nell’ambito dei possibili intrecci con il Cagliari. Moretto ha confermato che il giovane attaccante piace alla società rossonera e ha spiegato che gli osservatori del club lo avrebbero seguito dal vivo in diverse occasioni durante questo inizio di stagione.

L’interesse del Milan, però, non sarebbe isolato. Mendy piace anche ad altri club italiani, motivo per cui la concorrenza potrebbe aumentare nei prossimi mesi. Al momento, tuttavia, non ci sarebbe una trattativa concreta e il quadro sarebbe ancora quello di un semplice monitoraggio del giocatore da parte dei rossoneri.

Milan-Cagliari, Camarda e Mendy restano due operazioni separate

Il quadro delineato da Matteo Moretto invita quindi a mantenere separati i due dossier. Da una parte c’è Camarda, per il quale il Milan valuta un prestito e ha già registrato un contatto esplorativo con il Cagliari; dall’altra c’è Mendy, talento seguito con attenzione ma ancora senza una trattativa avviata.

Nonostante il possibile collegamento tra i due club, dunque, al momento non emergono elementi per parlare di un’unica operazione o di uno scambio. Il mercato di gennaio potrebbe però riaprire entrambe le situazioni: il Milan dovrà decidere quale soluzione individuare per garantire maggiore spazio a Camarda, mentre continuerà a monitorare la crescita di Mendy e l’eventuale evoluzione dell’interesse nei suoi confronti.