Probabili formazioni Milan Frosinone: qualche dubbio per Amorim e Alvini a poche ore dal fischio d’inizio della dodicesima giornata di Serie A

Riflettori puntati sullo stadio Meazza per la sfida di Serie A tra Milan e Frosinone, in programma oggi alle 18. Secondo le indicazioni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero Ruben Amorim si affida al 4-4-1-1 per dare equilibrio e verticalità alla manovra. Tra i pali torna Maignan, protetto da una linea difensiva composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. A centrocampo spazio a Moreira, Modric, Musah e Pulisic, con Rabiot chiamato a muoversi tra le linee alle spalle del riferimento offensivo Ramos. Non mancano i dubbi per i padroni di casa, che devono fare i conti con l’infermeria dove restano Chukwueze, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Saelemaekers e P. Terracciano. In casa Milan i ballottaggi principali riguardano Musah-Cisse (70-30%) e Diawara-Pavlovic (65-35%).

Sul fronte opposto, Massimiliano Alvini risponde con un 4-2-3-1 dinamico e propositivo. Davanti al portiere Palmisani agiranno Oyono, Monterisi, Calvani e Terzic. In mediana la coppia formata da Masini e Calò avrà il compito di cucire il gioco e sostenere la trequarti composta da Kvernadze, Schmid e Ghedjemis, a supporto di Birligea unica punta. I giallazzurri arrivano all’appuntamento privi dello squalificato Bracaglia e degli indisponibili Grillitsch e Raimondo, mentre restano aperti tre ballottaggi serrati: Monterisi-Cittadini, Terzic-Tchato e Birligea-Bobcek, tutti valutati al 55-45%.

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Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Modric, Musah, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim

Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Modric, Musah, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Terzic; Masini, Calò; Kvernadze, Schmid, Ghedjemis; Birligea. All. Alvini