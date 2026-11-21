Mercato Milan, la sfida contro il Frosinone può accelerare la trattativa per Calvani: i rossoneri valutano un investimento importante per il difensore
Il Milan continua a lavorare in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, con particolare attenzione al rafforzamento del reparto difensivo. Tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rossonera figura Calvani, giovane difensore del Frosinone che ha attirato l’interesse del club milanese. La partita in programma domani, domenica 22 novembre, a San Siro potrebbe rappresentare un’occasione importante anche sul fronte delle trattative.
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Calciomercato Milan, nuovi contatti con il Frosinone per Calvani
Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, la sfida tra Milan e Frosinone potrebbe consentire alle due società di approfondire i discorsi relativi al futuro di Calvani.
Il difensore piace particolarmente alla dirigenza rossonera, che lo considera un profilo interessante per rinforzare il reparto arretrato e investire su un giocatore con importanti margini di crescita.
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Calciomercato Milan, investimento da 10 milioni per Calvani
Il Milan starebbe valutando un investimento di circa 10 milioni di euro per provare ad assicurarsi le prestazioni del giovane difensore.
Una cifra significativa, che testimonia l’interesse nei confronti del calciatore e la volontà di costruire una rosa competitiva anche attraverso l’inserimento di prospetti futuribili.
Calciomercato Milan, la sfida di San Siro può accelerare la trattativa
L’incontro di domani potrebbe dunque favorire nuovi confronti tra le dirigenze, permettendo di approfondire la fattibilità economica dell’operazione.
Calvani resta un nome da seguire con attenzione, anche se un eventuale accordo dipenderà dalle richieste del Frosinone e dalle valutazioni definitive del Milan.