Il grave stop alla caviglia dell’attaccante inglese spinge il club bavarese a cercare un sostituto sul mercato: secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino di Kompany c’è il bomber italo-tedesco del Club Brugge, seguito da vicino anche dai rossoneri

L’infortunio di Harry Kane cambia gli equilibri del calciomercato internazionale e tocca direttamente anche le strategie del Milan. Nella sfida casalinga di Bundesliga contro il Colonia, che ha segnato il ritorno in panchina di Vincent Kompany ed è terminata sull’1-1, il centravanti inglese — fresco vincitore del Pallone d’Oro — ha riportato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra ed è stato già sottoposto a intervento chirurgico, dovendo affrontare uno stop stimato tra i tre e i quattro mesi. Un’assenza pesantissima per il Bayern Monaco, privato del proprio principale terminale offensivo.

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Il Bayern guarda in Belgio: 60 milioni per Nicolò Tresoldi

Proprio per colmare il vuoto lasciato da Kane in attacco, il Bayern Monaco starebbe valutando con decisione un intervento sul mercato. Secondo quanto riportato dalla versione digitale de La Gazzetta dello Sport, il club bavarese avrebbe individuato in Nicolò Tresoldi un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Kompany. L’attaccante italo-tedesco — legato al Club Brugge fino al 2029 e autore di numeri di primo piano in questa stagione — ha una valutazione che si aggira intorno ai 60 milioni di euro: una cifra elevata, ma ampiamente alla portata delle casse del Bayern.

Cosa cambia per il Milan nella corsa all’attaccante

L’inserimento del Bayern Monaco rappresenta un ostacolo significativo per il Milan, che da tempo osserva Tresoldi con grande attenzione. Mentre la dirigenza rossonera — con Gerry Cardinale pronto a sostenere investimenti mirati per il progetto di Ruben Amorim — aveva impostato il lavoro in prospettiva futura provando a costruirsi un vantaggio sulla concorrenza, la forte disponibilità economica e l’attrattiva immediata del club tedesco rischiano di far salire ulteriormente la pressione e la competitività intorno all’operazione.