Bruno Fernandes nel mirino per il futuro del Milan: il contratto in scadenza con lo United può aprire uno scenario in rossonero per il portoghese

Il Milan guarda al mercato di gennaio, ma allo stesso tempo tiene d’occhio alcune possibili opportunità in vista della prossima estate. Tra queste c’è anche Bruno Fernandes, centrocampista portoghese del Manchester United, la cui situazione contrattuale potrebbe trasformarlo in uno dei profili più interessanti da monitorare. A parlarne è il Corriere dello Sport, che inserisce il giocatore tra i nomi seguiti dal club rossonero per il futuro.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, la società sta lavorando contemporaneamente sulle esigenze immediate e sulla programmazione della prossima stagione. Nei giorni scorsi Gerry Cardinale ha incontrato a Casa Milan l’intera dirigenza per iniziare a pianificare le mosse in vista del mercato di gennaio. Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche il rinnovo di Adrien Rabiot, mentre parallelamente il club sta osservando alcuni giocatori che potrebbero diventare occasioni da cogliere più avanti.

Milan, Bruno Fernandes osservato speciale per giugno

Il nome di Bruno Fernandes rientra proprio in questa seconda categoria. Il Milan, come raccontato dal Corriere dello Sport, sta seguendo l’evoluzione del rapporto tra il portoghese e il Manchester United, con la trattativa per il rinnovo che al momento non avrebbe raggiunto una svolta definitiva.

Il club inglese avrebbe infatti già presentato al giocatore due proposte per prolungare il rapporto, entrambe rifiutate. La situazione potrebbe quindi diventare particolarmente interessante in vista della prossima stagione. Il contratto del centrocampista è indicato in scadenza a giugno, con la possibilità di un’ulteriore estensione per una stagione. In caso di mancato rinnovo, il Milan potrebbe dunque valutare concretamente l’opportunità di inserirsi.

Milan, il rapporto con Amorim può favorire l’operazione

Tra gli elementi che potrebbero incidere sull’eventuale interesse rossonero c’è anche il rapporto tra Bruno Fernandes e Ruben Amorim. I due hanno già lavorato insieme al Manchester United e condividono inoltre la nazionalità portoghese. Nonostante l’esperienza di Amorim sulla panchina dei Red Devils non abbia prodotto i risultati sperati, il rapporto personale e professionale tra i due sarebbe rimasto positivo.

A questo si aggiunge un altro elemento sottolineato dal Corriere dello Sport: Amorim e Fernandes condividono la stessa agenzia di procuratori. Un aspetto che, in un’eventuale trattativa, potrebbe rappresentare un elemento favorevole per il Milan.

Milan, contatti già in estate per Bruno Fernandes

Il Milan aveva già chiesto informazioni su Bruno Fernandes durante la scorsa estate. In quell’occasione, però, i rossoneri non avevano presentato un’offerta concreta. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi qualora il centrocampista decidesse di ascoltare le proposte provenienti da altri club.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come la possibile qualificazione del Milan alla Champions League nella prossima stagione potrebbe rendere la destinazione rossonera particolarmente gradita al portoghese. Nel frattempo, anche il nuovo progetto tecnico del Manchester United potrebbe avere un peso nella decisione finale del giocatore.

Milan, a gennaio le priorità sono tre

L’eventuale arrivo di Bruno Fernandes sarebbe comunque un discorso principalmente legato alla prossima estate. Per gennaio, infatti, il Milan avrebbe individuato tre priorità. La prima riguarda un difensore centrale, con Gonçalo Inacio indicato come uno dei principali obiettivi.

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La seconda necessità riguarda invece un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce, anche considerando le assenze contemporanee di Saelemaekers e Chukwueze. Infine, il club cerca un attaccante: il primo nome indicato resta Endrick, nonostante la volontà di José Mourinho di trattenerlo. Tra le alternative viene monitorato anche Nicolò Tresoldi, per il quale però sarebbe necessario convincere il Bruges a cedere un giocatore che al momento non sarebbe sul mercato.

Il mercato del Milan, dunque, si muove su due binari: interventi immediati a gennaio e occasioni da programmare per giugno. Bruno Fernandes rientra nella seconda categoria e potrebbe diventare un nome particolarmente interessante qualora la sua situazione contrattuale con il Manchester United dovesse rimanere irrisolta.