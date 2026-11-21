Domani Milan Frosinone, sulla Gazzetta dello Sport l’analisi del duello Amorim-Alvini: due filosofie agli antipodi per possesso e pressing

Milan-Frosinone sarà anche una sfida tra due squadre con obiettivi differenti, ma dal punto di vista tattico propone un confronto particolarmente interessante. Questa mattina, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi ha messo a confronto le idee di Ruben Amorim e Massimiliano Alvini, evidenziando quanto siano differenti gli approcci dei due allenatori.

Il dato più curioso riguarda il numero di conclusioni prodotte nelle prime undici giornate di Serie A. Il Frosinone è infatti secondo per tiri effettuati con 221 tentativi, mentre il Milan è soltanto diciassettesimo con 126. Una differenza di quasi cento conclusioni che, però, non si traduce in un divario altrettanto significativo in termini realizzativi: i ciociari hanno segnato 24 gol, appena uno in più dei 23 realizzati dai rossoneri.

Milan-Frosinone, Amorim punta sul possesso

Secondo l’analisi di Guidi, la spiegazione va ricercata soprattutto nelle filosofie di gioco adottate dai due tecnici. Amorim ha costruito un Milan orientato al controllo della partita attraverso il possesso. I rossoneri sono infatti terzi in Serie A per percentuale di possesso, con una media del 59%, e occupano le prime posizioni anche per numero di passaggi.

Il limite evidenziato dall’analisi riguarda invece la quantità delle conclusioni. Il Milan tira poco, ma quando riesce ad arrivare alla conclusione lo fa con grande efficacia: la squadra rossonera è prima in campionato nel rapporto tra gol attesi e tentativi, con 0,15 reti per conclusione. Un dato che spiega come la squadra riesca comunque a mantenere una produzione offensiva importante nonostante il numero ridotto di tiri.

Milan Frosinone puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Milan-Frosinone, Alvini sceglie il calcio verticale

Completamente differente è invece l’impostazione del Frosinone di Alvini, che ha fatto della verticalità uno dei propri principali punti di forza. Come sottolinea Guidi sulla Gazzetta dello Sport, la squadra ciociara porta il pallone verso l’area avversaria a una velocità media di 2,51 metri al secondo, il dato migliore dell’intera Serie A.

La differenza emerge anche nella costruzione delle azioni. Il Frosinone ha prodotto soltanto 40 azioni composte da almeno dieci passaggi, mentre il Milan è arrivato a 203. I ciociari preferiscono dunque accelerare rapidamente la manovra e cercare il ribaltamento immediato del fronte, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari.

Milan-Frosinone, il pressing può decidere la partita

Un altro elemento decisivo sarà il comportamento delle due squadre senza palla. Il Frosinone è primo in Serie A per PPDA, indice utilizzato per misurare l’intensità del pressing nella metà campo offensiva. Alvini chiede ai suoi giocatori di difendere in avanti e provare a recuperare il pallone già nella prima costruzione avversaria.

Anche il Milan è efficace nel pressing in determinate situazioni, ma i numeri evidenziano una differenza nell’intensità complessiva. Nelle cosiddette pressed sequences, ovvero le azioni nelle quali una squadra interrompe la costruzione avversaria entro tre passaggi o meno, il Frosinone è primo con 161, mentre il Milan è quindicesimo con 102.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Milan-Frosinone, a San Siro una sfida tra stili opposti

Il confronto analizzato da Marco Guidi lascia quindi prevedere una partita nella quale le differenti filosofie potrebbero entrare direttamente in collisione. Il Frosinone dovrebbe mantenere la propria identità aggressiva e verticale, mentre il Milan dovrà essere particolarmente preciso nella gestione del pallone per evitare di concedere agli ospiti le transizioni che rappresentano una delle loro armi migliori.

A San Siro, dunque, possesso contro verticalità, controllo contro pressing. Una sfida tattica che potrebbe avere un peso importante sull’andamento di Milan-Frosinone e che mette di fronte due allenatori con idee profondamente differenti sul modo di interpretare il calcio.