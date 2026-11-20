Milan Frosinone, Fondazione Milan protagonista a San Siro: Massimo Ambrosini e Daniele Massaro ospiti della serata, spazio anche alle storie dei beneficiari

Il pre-partita di Milan-Frosinone, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 a San Siro, sarà caratterizzato da un momento speciale dedicato alle attività di Fondazione Milan. L’ente benefico rossonero porterà infatti sotto i riflettori alcune delle storie più significative legate ai propri progetti e ai beneficiari delle iniziative promosse nel corso degli anni.

A prendere parte all’iniziativa saranno diverse figure legate alla storia del Milan, con un ruolo particolare affidato a Massimo Ambrosini e Daniele Massaro. L’ex capitano rossonero sarà presente in qualità di Legend e Ambassador della serata, mentre Massaro parteciperà all’evento in veste di Brand Ambassador del club. Al loro fianco ci sarà anche Matteo Gabbia, attualmente indisponibile per infortunio ma da sempre particolarmente vicino alle attività della Fondazione.

Milan Frosinone puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Milan-Frosinone, il progetto Calcio Seduto protagonista a San Siro

Nel corso del pre-gara, i protagonisti dell’iniziativa saranno coinvolti in diversi momenti direttamente a bordocampo. È prevista anche la foto ufficiale insieme alla squadra che scenderà in campo dal primo minuto contro il Frosinone, creando così un ulteriore collegamento tra la prima squadra e le attività sociali portate avanti dalla Fondazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, Gabbia e Massaro hanno avuto modo di conoscere da vicino il progetto Calcio Seduto, una delle iniziative attraverso cui Fondazione Milan sostiene l’inclusione attraverso lo sport. La presenza dei due rappresentanti del club permetterà quindi di dare visibilità alle persone e alle realtà coinvolte nei progetti dell’ente, mettendo al centro non soltanto il calcio ma anche il suo valore sociale.

Milan-Frosinone, il tributo speciale per Franco Baresi

Uno dei momenti più significativi del pre-partita sarà però dedicato a Franco Baresi, storico capitano del Milan e figura che ha avuto un rapporto particolarmente profondo con Fondazione Milan. Il tributo servirà a ricordare il suo impegno concreto a sostegno delle attività dell’ente, anche attraverso il ruolo ricoperto all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordo coinvolgerà anche i dipendenti del club e Daniele Massaro, storico compagno di squadra e amico di Baresi. Sarà dunque un momento pensato per celebrare non soltanto la straordinaria carriera dell’ex difensore, ma anche il contributo dato nel corso degli anni alle iniziative di carattere sociale promosse dalla Fondazione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Milan-Frosinone, calcio e impegno sociale prima della partita

L’appuntamento di San Siro rappresenterà quindi un’occasione per mettere in evidenza una dimensione del mondo rossonero che va oltre il risultato sportivo. Prima del calcio d’inizio di Milan-Frosinone, infatti, il pubblico potrà conoscere più da vicino le esperienze dei beneficiari di Fondazione Milan e il lavoro sviluppato attraverso i suoi progetti.

L’iniziativa unirà così sport, inclusione e solidarietà, coinvolgendo alcune figure simboliche della storia del club e un calciatore della rosa attuale come Gabbia. Un pre-partita dal significato particolare, con Fondazione Milan pronta a portare al centro della scena le persone e le storie che rappresentano concretamente il valore delle sue attività.