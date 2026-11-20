Calciomercato Milan, il talento brasiliano Endrick vuole giocare di più al Real Madrid: i rossoneri osservano con attenzione gli sviluppi in vista di gennaio
Il Milan continua a seguire con grande interesse la situazione di Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid. Il classe 2006 rappresenta un obiettivo particolarmente gradito a Gerry Cardinale, che avrebbe messo gli occhi sul giocatore già durante l’estate. La possibilità di un trasferimento a gennaio resta sul tavolo, anche se molto dipenderà dalle decisioni del club spagnolo.
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Calciomercato Milan, Endrick è un pallino di Cardinale
Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Guidi, l’interesse del Milan per Endrick nasce da lontano. Cardinale considera il brasiliano un profilo interessante per il progetto rossonero, ma al momento non risultano sviluppi decisivi verso un trasferimento.
Calciomercato Milan, dubbi sulle parole di Mourinho
Un elemento centrale riguarda José Mourinho, che in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza di Endrick per il Real Madrid. Secondo l’interpretazione di Guidi, tuttavia, queste dichiarazioni andrebbero valutate con prudenza, considerando il poco spazio concesso al brasiliano negli ultimi due mesi.
Calciomercato Milan, gli agenti di Endrick aprono uno spiraglio
Endrick vorrebbe affermarsi con la maglia del Real Madrid, ma non sarebbe intenzionato ad accettare a lungo un ruolo marginale.
Attualmente il brasiliano non starebbe spingendo per lasciare Madrid, mentre il suo entourage manterrebbe aperti i contatti e non escluderebbe l’ipotesi Milan. Una situazione da monitorare attentamente in vista del mercato invernale.