Il difensore rossonero Matteo Gabbia racconta l’esperienza con Fondazione Milan e dedica parole speciali alla leggenda scomparsa

Il Milan si prepara alla sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18 a San Siro. Prima del calcio d’inizio, Fondazione Milan sarà protagonista di un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale e ai beneficiari dei propri progetti. Tra i protagonisti anche Matteo Gabbia, che durante la sosta ha incontrato alcuni bambini coinvolti nel progetto Calcio Seduto.

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Milan, Gabbia racconta l’importanza del calcio

Attraverso una nota ufficiale diffusa da Fondazione Milan, il difensore ha raccontato quanto lo sport possa incidere positivamente nella vita delle persone.

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SUL PROGETTO CALCIO SEDUTO – «Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo».

Milan, il ricordo emozionante di Franco Baresi

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Gabbia ha poi dedicato un pensiero speciale a Franco Baresi, leggenda rossonera scomparsa lo scorso 31 luglio.

SUL RICORDO DI BARESI – «Non è facile racchiudere in pochi minuti quello che è stato Franco (Baresi) come persona e anche come calciatore. E’ stata una figura fondamentale per tutta la società Milan, per noi ragazzi che stiamo cercando di essere alla sua altezza, e soprattutto per tutte quelle persone che mi hanno sempre raccontato delle sue partite. Per me è sempre emozionante sentire parlare di Franco e di ciò che ha fatto con questi colori, come giocatore e come uomo».

Milan, Gabbia sottolinea l’eredità lasciata da Baresi

SULL’EREDITÀ DI BARESI – «Credo che Franco sia una Leggenda. Fondazione Milan racchiude tutta la bellezza e l’importanza che ha avuto Baresi. Mi sono emozionato quando settimana scorsa ho incontrato e conosciuto i bambini del calcio seduto, sono sicuro che se ci fosse stato Franco sarebbe stato orgoglioso di tutto quello che ha organizzato e creato per questa fondazione».