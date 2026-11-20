Probabili formazioni Milan Frosinone, le ultime sulle scelte di Amorim: Pulisic in vantaggio su Cisse, ma attenzione alla posizione di Musah

Il Milan si prepara alla sfida di domenica 22 novembre contro il Frosinone, in programma alle ore 18 a San Siro. Ruben Amorim sta valutando le ultime soluzioni tattiche per affrontare i ciociari, con alcuni ballottaggi ancora aperti soprattutto in difesa e sulla trequarti. Secondo quanto raccolto da Milannews24, stanno emergendo indicazioni importanti sull’undici iniziale.

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Probabili formazioni Milan Frosinone, Diawara favorito su Pavlovic

In difesa dovrebbe esserci spazio per Diawara, attualmente in vantaggio su Strahinja Pavlovic, non ancora al massimo della condizione dopo i recenti problemi fisici. Davanti a Mike Maignan potrebbero quindi partire Mario Gila, Koni De Winter e lo stesso Diawara.

Sulla corsia sinistra, invece, Davide Bartesaghi appare favorito rispetto a Pervis Estupinan.

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Probabili formazioni Milan Frosinone, Pulisic supera Cisse

A centrocampo spazio alla qualità di Luka Modric, accompagnato da Yunus Musah e Diego Moreira. Sulla trequarti Christian Pulisic parte davanti ad Alphadjo Cisse, con Adrien Rabiot pronto a supportare Gonçalo Ramos, riferimento offensivo dei rossoneri.

Probabili formazioni Milan Frosinone, attenzione alla sorpresa Musah

Resta però viva un’alternativa già utilizzata contro il Genoa: lo spostamento di Musah sulla corsia sinistra. Questa soluzione permetterebbe ad Amorim di schierare contemporaneamente Cisse e Pulisic alle spalle di Ramos, modificando l’assetto offensivo.

Probabile formazione Milan: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos.