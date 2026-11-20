Musah intervistato da Sport Mediaset ha parlato del suo momento al Milan e della possibilità di essere un jolly per Amorim

Yunus Musah fa il punto sul suo momento al Milan e sul nuovo corso tecnico targato Ruben Amorim. Intervistato in esclusiva da SportMediaset, il centrocampista statunitense ha analizzato l’evoluzione del proprio impiego in campo, spiegando come questa stagione gli stia permettendo di concentrarsi maggiormente sulla zona nevralgica del campo rispetto al passato.

Alla domanda se si senta ancora il jolly della rosa rossonera, Musah ha risposto con chiarezza, sottolineando una maggiore continuità tattica: «Un po’ meno quest’anno perché non ho cambiato tanti ruoli, anche se posso farlo. Ho potuto giocare a centrocampo e migliorare in questo aspetto». Un percorso di crescita favorito anche dalla preparazione meticolosa con cui Amorim si è presentato a Milanello: «Penso che ha visto le mie partite vecchie, perché già sapeva cosa si aspettasse da me e cosa mi poteva chiedere. Ha fatto i suoi doveri, ha guardato tutto, e sapeva già cosa e come poteva sfruttarmi».

Non è mancato tuttavia un episodio inedito, come l’impiego da terzino sinistro nella trasferta di Genova, una scelta che lo stesso giocatore commenta con il sorriso: «Non lo so (ride, ndr). Questa domanda è per il mister. Bartesaghi ed Estupinan sono molto forti, ma lui quel giorno voleva un destro sulla sinistra».

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Guardando infine alle proprie preferenze personali, Musah ha tracciato l’identikit del ruolo ideale per esprimere al meglio dinamismo e qualità: «Penso giocando a centrocampo. Non fisso però, potendo andare un po’ ovunque così che posso prendere la palla, abbassarmi, senza essere fisso». Una dichiarazione d’intenti precisa, che conferma la volontà del classe 2002 di ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nello scacchiere rossonero.