“C’è l’ombra di Tresoldi. Ramos ha otto partite per superare la crisi”, così La Gazzetta dello Sport sulla questione attaccante del Milan

Il futuro dell’attacco rossonero si gioca su un doppio binario, tra le suggestioni del mercato e le risposte del campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Tresoldi è uno dei nomi che stuzzicano maggiormente Gerry Cardinale in vista di gennaio. L’italo-tedesco, classe 2004, ha colpito il patron rossonero con la tripletta siglata a San Siro il 13 ottobre in Champions League contro l’Inter, alimentando un’attrazione reciproca legata anche alla fede milanista del giocatore. Tuttavia, il Bruges valuta oggi il centravanti intorno ai 60 milioni e difficilmente lascerà partire il proprio bomber a stagione in corso, preferendo rimandare eventuali discorsi all’estate.

L’ipotesi Tresoldi apre però riflessioni profonde su chi è già a Milano, a partire da Gonçalo Ramos. Pagato 70 milioni più bonus — cifra record per il club — il portoghese ha segnato appena tre reti ufficiali nei primi tre mesi in rossonero e non va a segno dal 18 ottobre contro l’Atalanta (match in cui si è visto parare un secondo rigore da Carnesecchi), senza sbloccarsi neppure con il Portogallo contro Danimarca e Galles. Uno scenario che contrasta con la crescita di prospetti monitorati o già legati al club, come Alphadjo Cisse, prelevato a gennaio per poco più di 8 milioni dal Verona e autore di 8 gol in 13 gare.

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La prossima settimana Cardinale incontrerà la dirigenza per definire le linee guida dei prossimi mesi, passaggio che potrebbe coincidere con l’ufficialità di Markus Krösche come nuovo head of football. Per Ramos, atteso da otto partite prima di Capodanno a partire dalla gara di domenica contro il Frosinone nell’undici di Amorim, l’ombra di Tresoldi può trasformarsi tanto in una concorrenza scomoda quanto nella spinta decisiva per ritrovare il gol.