Il difensore centrale classe 2004 è entrato nella shortlist rossonera per il futuro, con la prossima sfida di San Siro pronta a offrire un primo esame diretto

Il Milan continua a programmare con grande attenzione le prossime mosse per rinforzare il reparto arretrato, muovendosi su un doppio binario che affianca ai grandi profili internazionali — da Gonçalo Inácio fino a Virgil van Dijk — anche i giovani talenti più interessanti del panorama italiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza di via Aldo Rossi spicca infatti Gabriele Calvani, difensore centrale classe 2004 che si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Frosinone agli ordini di Massimiliano Alvini.

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Arrivato in Ciociaria la scorsa estate in prestito secco dal Genoa — club che ne detiene tuttora il cartellino — il giovane centrale ha rapidamente scalato le gerarchie imponendosi per rendimento e personalità. Proprio il prossimo turno di campionato, che vedrà il Frosinone far visita al Milan a San Siro, rappresenterà un’occasione preziosa per osservarlo da vicino in un contesto di altissimo livello, dopo che lo scouting rossonero lo ha già inserito all’interno di una shortlist dedicata ai prospetti da seguire con maggiore continuità.

L’asse di mercato con il Genoa: il prestito di Christian Comotto come chiave

A rendere particolarmente intrigante questa pista sono soprattutto gli ottimi rapporti e i dialoghi già avviati con la società proprietaria del giocatore. I vertici del Milan e del Genoa hanno infatti in programma un vertice a stretto giro per provare a definire il trasferimento in prestito alla corte di Daniele De Rossi del giovane centrocampista Christian Comotto — uno dei talenti destinati a lasciare temporaneamente Milanello nella seconda parte dell’annata per accumulare minuti, al pari di Francesco Camarda. Un tavolo di lavoro che potrebbe facilmente allargarsi proprio al nome di Calvani, permettendo ai rossoneri di gettare le basi per un’operazione futura.

L’identikit tecnico: un marcatore perfetto per il calcio di Ruben Amorim

Oltre alla carta d’identità estremamente verde, a convincere pienamente l’area tecnica milanista sono soprattutto le caratteristiche tattiche del difensore. Calvani è un marcatore puro, particolarmente abile nell’aggressione alta, nei duelli e nel pressing a tutto campo: qualità che si sposano alla perfezione con la filosofia calcistica di Ruben Amorim, basata su una squadra corta e con un baricentro molto alto.

A questa solidità difensiva il centrale abbina inoltre una buona pulizia tecnica di base e una discreta disinvoltura nella gestione del pallone in impostazione. Una crescita esponenziale, sia sotto il profilo tecnico che comportamentale, che ha colpito positivamente tutto l’ambiente rossonero e che candida seriamente il classe 2004 a diventare uno dei nomi caldi per il futuro del reparto arretrato del Milan.