Ravezzani commenta con toni decisamente critici l’intervista concessa dal numero uno di RedBird a La Gazzetta dello Sport, puntando il dito contro l’incoerenza tra gli annunci passati e le parole attuali

Le recenti dichiarazioni rilasciate da Gerry Cardinale sulle colonne de La Gazzetta dello Sport continuano a far discutere e a dividere l’opinione pubblica attorno al mondo Milan. Se da una parte c’è chi sottolinea il rinnovato impegno diretto del proprietario statunitense nella gestione del club rossonero, dall’altra non mancano le voci fortemente critiche nei confronti della comunicazione adottata dal numero uno di RedBird.

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L’affondo di Fabio Ravezzani: «Appunti bizzarri rispetto alle promesse precedenti»

A esprimere tutta la propria perplessità in maniera netta e diretta è stato Fabio Ravezzani. Intervenuto attraverso il proprio canale YouTube, il direttore di Telelombardia ha analizzato l’ultima uscita mediatica del patron milanista, soffermandosi sulla necessità di garantire coerenza tra gli impegni presi pubblicamente in passato e la narrazione odierna:

«Quando si fanno delle promesse bisogna avere poi anche il buon gusto di mantenerle, oppure sarebbe meglio fermarsi con le promesse perché a furia di parlare c’è il rischio che nessuno ti creda più. Io mi sono preso due appunti sulle precedenti promesse di Cardinale che sono abbastanza bizzarre se rivedute con le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport».

Un monito severo quello del giornalista, che richiama la proprietà rossonera a una maggiore concretezza nei fatti e a una linea comunicativa più prudente per non intaccare ulteriormente la credibilità agli occhi della tifoseria e degli addetti ai lavori.