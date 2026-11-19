Bruno Fernandes è il grande nome per il centrocampo: rinnovo bloccato con il Manchester United e possibile addio nel 2027. Il rapporto con Ruben Amorim può diventare decisivo per il futuro del portoghese

Il Milan guarda al futuro con ambizioni importanti e Gerry Cardinale sembra intenzionato a sostenere nuovi investimenti per riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia della società continua a privilegiare giovani talenti di prospettiva, senza però trascurare la necessità di inserire calciatori esperti e capaci di assumere un ruolo da leader. In quest’ottica, il grande nome che torna a circolare dalle parti di Milanello è quello di Bruno Fernandes, capitano del Manchester United e della nazionale portoghese.

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Calciomercato Milan, Bruno Fernandes nel mirino: il rinnovo con lo United si complica

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione contrattuale di Bruno Fernandes. Il centrocampista, classe 1994, è legato ai Red Devils fino al 30 giugno 2027, con un’opzione unilaterale a favore del club inglese per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione.

Le trattative per il rinnovo hanno però incontrato ostacoli significativi. Come riferito anche da Sky Sports, il portoghese avrebbe rifiutato una seconda proposta del Manchester United, alimentando le indiscrezioni su un possibile addio. Una situazione che il Milan starebbe monitorando, pur senza che risulti un accordo tra le parti.

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Amorim può essere la carta vincente per Bruno Fernandes

Uno degli elementi più interessanti riguarda il rapporto tra Bruno Fernandes e Ruben Amorim. I due hanno già lavorato insieme al Manchester United e conservano un legame di stima reciproca che potrebbe favorire un eventuale trasferimento in rossonero.

Il centrocampista, che conosce già il calcio italiano grazie alle precedenti esperienze con Novara, Udinese e Sampdoria, sarebbe inoltre attratto dalla possibilità di tornare protagonista in Serie A.

L’operazione resta comunque complessa, soprattutto per gli aspetti economici e per la volontà del Manchester United di trattenere il proprio capitano.

Calciomercato Milan, Bruno Fernandes dopo Modric? Spunta anche Stiller

Il possibile arrivo di Bruno Fernandes sarebbe strettamente collegato alle valutazioni sul futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato dovrà decidere se proseguire la propria avventura in rossonero anche nella prossima stagione, e un eventuale addio renderebbe necessario individuare un nuovo punto di riferimento tecnico e carismatico.

Il portoghese rappresenterebbe un profilo ideale per esperienza internazionale, personalità e capacità di incidere negli ultimi metri. Accanto a lui, il Milan potrebbe valutare anche un investimento su Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda apprezzato per le sue qualità di impostazione.

Per ora si tratta di scenari di mercato e non di operazioni definite. La certezza è che il Milan sta valutando come aumentare la qualità e l’esperienza della rosa, con Bruno Fernandes tra i nomi più suggestivi in vista dell’estate 2027.