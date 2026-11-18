Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Endrick e sono convinti di poter chiudere l’operazione: decisivi i rapporti tra Cardinale e Roc Nation. Intanto emerge un dettaglio importante

Il Milan ha scelto il suo grande obiettivo per il mercato di gennaio: Endrick. L’attaccante brasiliano del Real Madrid è sempre più al centro dei pensieri della dirigenza rossonera, intenzionata a sfruttare ogni eventuale apertura per portarlo in Italia. La volontà del club sarebbe chiarissima: qualora il classe 2006 ottenesse il via libera alla partenza, il Milan sarebbe pronto a fare tutto il possibile per assicurarselo.

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Calciomercato Milan, Endrick è la priorità assoluta: il retroscena

Secondo quanto riferito dal giornalista Antonio Belloni, la società rossonera sarebbe fermamente convinta di avere le carte in regola per arrivare al talento brasiliano.

La strategia del Milan poggerebbe soprattutto sugli ottimi rapporti tra Gerry Cardinale e i vertici di Roc Nation, agenzia che cura gli interessi del calciatore.

Un legame che potrebbe rappresentare un vantaggio importante nell’eventuale trattativa.

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Calciomercato Milan, lo staff di Endrick è stato a Milano

Belloni ha inoltre svelato un retroscena significativo: alcuni membri dell’entourage di Endrick sarebbero stati a Milano la scorsa settimana.

Una circostanza che alimenta ulteriormente le indiscrezioni sull’interesse rossonero, pur senza rappresentare una conferma dell’esistenza di un accordo.

Calciomercato Milan, Mourinho e il Real Madrid decidono il futuro

La questione decisiva resta la posizione del Real Madrid. Molto dipenderà anche dallo spazio che José Mourinho concederà all’attaccante nelle prossime settimane.

Il minutaggio del brasiliano da qui a Natale potrebbe influenzare profondamente le valutazioni sul suo futuro.

Il Milan rimane pronto ad approfittare di un’eventuale apertura. Si preannuncia un mese particolarmente intenso sul fronte Endrick.