Calciomercato Milan, Bruno Andrade di ESPN Brasil conferma i primi contatti con l’entourage di Endrick: il brasiliano apre all’addio al Real Madrid. Servono 70 milioni, ma spunta la clausola di riacquisto

Il Milan fa sul serio per Endrick e dal Brasile arrivano nuovi segnali che potrebbero cambiare gli scenari in vista del mercato di gennaio. Il giovane attaccante del Real Madrid, finora poco utilizzato da José Mourinho, starebbe iniziando a prendere concretamente in considerazione la possibilità di lasciare la Spagna. Una situazione che la dirigenza rossonera segue con particolare interesse.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Calciomercato Milan, Endrick apre alla cessione: la rivelazione di ESPN

Intervenuto a Fala a Fonte, trasmissione di ESPN Brasil, il giornalista Bruno Andrade ha rivelato l’esistenza di primi contatti esplorativi tra il Milan e l’entourage di Endrick.

La novità più significativa riguarda l’atteggiamento dei rappresentanti del brasiliano, che fino a poche settimane fa escludevano una partenza.

Adesso, invece, lo scenario sarebbe cambiato. Le appena 7 presenze e un gol collezionati in stagione avrebbero alimentato il malcontento dello staff, sempre più disponibile a valutare una cessione a gennaio.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Calciomercato Milan, il Real Madrid chiede 70 milioni

La trattativa resta economicamente impegnativa. Secondo Andrade, il Real Madrid vorrebbe incassare circa 70 milioni di euro, una cifra paragonabile all’investimento sostenuto dal Milan per Gonçalo Ramos.

Non sarebbe invece contemplata la formula del prestito: sia il club spagnolo sia l’attaccante punterebbero esclusivamente a un trasferimento definitivo.

Calciomercato Milan, spunta la clausola da 80 milioni

Il Real Madrid vorrebbe inoltre inserire una clausola di riacquisto intorno agli 80 milioni, conservando così la possibilità di riportare Endrick in Spagna.

Per il Milan si apre dunque uno spiraglio importante, ma i colloqui preliminari dovranno trasformarsi in una proposta ufficiale. Sullo sfondo rimane anche la posizione di Mourinho, finora contrario alla partenza dell’attaccante.