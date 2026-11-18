Deciso il futuro di Francesco Camarda: il giovane attaccante partirà in prestito a gennaio. Endrick in cima alla lista, ma spuntano altre tre possibili soluzioni
Il Milan prepara una rivoluzione nel reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. La prima decisione riguarda Francesco Camarda, destinato a lasciare temporaneamente i rossoneri per trovare maggiore continuità. Il classe 2008, chiuso dalla presenza di Gonçalo Ramos, ha bisogno di accumulare minuti ed esperienza per completare il proprio percorso di crescita.
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Calciomercato Milan, Camarda via in prestito: tante richieste
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la decisione sarebbe ormai presa: Camarda partirà in prestito a gennaio. Resterebbe soltanto da individuare la destinazione migliore, considerando gli interessamenti provenienti da Serie A, Serie B ed estero.
Calciomercato Milan, Endrick davanti a Tresoldi: il nodo economico
La partenza del giovane attaccante imporrebbe al Milan un intervento immediato sul mercato.
Endrick, attualmente al Real Madrid, rappresenterebbe l’obiettivo principale. Piace anche Nicolò Tresoldi, ma il Club Brugge chiederebbe tra 65 e 70 milioni di euro, cifra che complica un eventuale trasferimento a gennaio.
Calciomercato Milan, Balogun proposto da Mendes: occhio a Mendy
La dirigenza valuta anche possibili alternative. Jorge Mendes avrebbe proposto Folarin Balogun, attaccante del Monaco desideroso di cambiare squadra e compagno di nazionale di Christian Pulisic.
Rimane sullo sfondo anche Mendy del Cagliari, profilo seguito soprattutto in prospettiva futura.
Per Cardinale e il suo staff, l’acquisto di un nuovo centravanti sarebbe diventato una necessità per completare l’organico a disposizione di Ruben Amorim.