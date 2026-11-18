Mercato Milan, i rossoneri soddisfatti di Hutchinson ma pronti a ridiscutere l’accordo con il Nottingham Forest: nuovo prestito e riscatto ribassato a 40 milioni
Il Milan vuole continuare a puntare su Omari Hutchinson, ma senza affrontare immediatamente un investimento da 50 milioni di euro. La dirigenza rossonera è soddisfatta delle prestazioni offerte finora dal talento inglese e starebbe studiando una nuova formula per garantirsi la sua permanenza anche nella prossima stagione.
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Calciomercato Milan, Hutchinson convince ma il riscatto è troppo alto
Secondo le indiscrezioni raccolte da Milannews24, il club non avrebbe intenzione di esercitare nell’estate 2027 il diritto di riscatto fissato a 50 milioni, dopo aver già versato circa 4 milioni per il prestito dal Nottingham Forest.
Una scelta legata esclusivamente alla sostenibilità economica dell’operazione e non a una bocciatura tecnica del calciatore.
Calciomercato Milan, nuovo prestito e riscatto a 40 milioni
Il piano rossonero sarebbe quello di proporre al Nottingham Forest un rinnovo del prestito, versando un ulteriore indennizzo compreso tra 5 e 6 milioni di euro.
Contestualmente, il Milan vorrebbe abbassare il prezzo del futuro riscatto da 50 a 40 milioni, rendendo l’acquisto definitivo più sostenibile.
I primi dialoghi sarebbero già stati avviati con il club inglese, anche attraverso l’entourage del giocatore.
Amorim approva la strategia
A sostenere questa soluzione ci sarebbe anche Ruben Amorim, che avrebbe dato il proprio benestare alla permanenza di Hutchinson.
L’obiettivo è trovare un’intesa vantaggiosa per entrambe le società, senza rinunciare a un calciatore considerato importante per il progetto tecnico rossonero. La trattativa resta aperta e servirà il consenso del Nottingham Forest.