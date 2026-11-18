Pulisic al termine di Stati Uniti – Haiti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa americana commentando il suo fantastico gol

Una prodezza balistica che resterà a lungo impressa nella memoria dei tifosi americani e un tributo sentito a Mauricio Pochettino, giunto all’ultima panchina con la nazionale a stelle e strisce. Christian Pulisic è stato il grande protagonista del successo per 2-0 contro Haiti, firmando la sblocco del match con uno spettacolare gol in rovesciata che ha esaltato il pubblico.

Al termine della sfida, l’attaccante del Milan ha commentato così la straordinaria giocata ai microfoni della stampa in zona mista: «Non avevo mai segnato un gol così, è stato speciale. Weston ha crossato il pallone ed era l’unica cosa che potessi davvero fare, quindi ho pensato di doverci provare. È stato davvero bello vedere il pallone entrare in rete».

La serata ha assunto un significato particolare per l’addio del CT Pochettino, salutato dalla squadra con una prestazione convincente. Sulla crescita del gruppo e sull’eredità lasciata dal tecnico argentino, Pulisic ha aggiunto: «Semplicemente che abbiamo una cultura davvero straordinaria. Abbiamo costruito qualcosa di speciale e che ci attende un futuro radioso. E di continuare così lasciando che il resto della squadra ci supporti».

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Il numero 10 rossonero si è poi soffermato sul mix generazionale della squadra e sull’impatto positivo dei giovani talenti come Julian Hall, prima di chiudere con un pensiero sul futuro della panchina statunitense: «Voglio dire, non che non conti. Alla fine non è una nostra scelta, di noi giocatori. Chiunque arriverà speriamo che sappia valorizzare le cose che facciamo molto bene e che possa guidarci in una buona direzione».