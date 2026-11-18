Arbitro Milan Frosinone: tutte le designazioni arbitrali della dodicesima giornata del campionato di Serie A
Sta per tornare la Serie A e sono uscite le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di campionato. Milan-Frosinone sarà affidata a Pairetto!
Questa la squadra completa che guiderà Milan-Frosinone:
- PALERMO – LAUDATO
- IV: CHIFFI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: PRONTERA
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Designazioni Serie A dodicesima giornata: la lista completa
COMO – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 15.00
- CALZAVARA
- BINDONI – GENTILE
- IV: ZUFFERLI
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: MARINI
LAZIO – LECCE Sabato 21/11 h. 15.00
- MARCENARO
- BIFFI – REGATTIERI
- IV: COLLU
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: GHERSINI
PARMA – ROMA Sabato 21/11 h. 18.00
- SOZZA
- DI GIOIA – POLITI
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: PRONTERA
NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h. 20.45
- RAPUANO
- PERETTI – MONDIN
- IV: DI BELLO
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: VOLPI
JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30
- ARENA
- CECCONI – MINIUTTI
- IV: MASSA
- VAR: GHERSINI
- AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – UDINESE h. 15.00
- MARINELLI
- BERTI – LAURI
- IV: AYROLDI
- VAR: SANTORO
- AVAR: PATERNA
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SASSUOLO – GENOA h. 15.00
- FERRIERI CAPUTI
- PERROTTI – ZINGARELLI
- IV: MARIANI
- VAR: MARINI
- AVAR: AURELIANO
ATALANTA – INTER h. 20.45
- MARESCA
- ROSSI M. – MASTRODONATO
- IV: COLOMBO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: DI PAOLO
MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h. 20.45
- DOVERI
- MONACO – EL FILALI
- IV: BONACINA
- VAR: VOLPI
- AVAR: MARINI