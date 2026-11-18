Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Endrick sottolineando come sarà decisivo il prossimo mese e mezzo

Il futuro di Endrick continua a infiammare le pagine del calciomercato internazionale. Il giovane attaccante brasiliano, accostato con insistenza a club di prima fascia come Milan e Roma, sta vivendo un momento di profonda riflessione all’interno della galassia Merengue. Da un lato c’è il forte legame affettivo con i Blancos, dall’altro l’esigenza impellente di trovare maggiore continuità e minutaggio in vista della seconda parte della stagione.

A fare chiarezza sulla situazione del gioiello verdeoro ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha analizzato i contorni della vicenda ai microfoni: «Endrick davvero ama il Real Madrid, ma vorrebbe giocare di più. Mourinho vuole tenere il giocatore, ma il giocatore spera di giocare di più. Sarà decisivo il prossimo mese e mezzo per capire se Endrick potrà uscire a gennaio o meno».

Le parole di Romano fotografano perfettamente il duplice binario su cui viaggia il talento brasiliano. Se la stima e la volontà di José Mourinho di trattenerlo a Madrid rappresentano un ostacolo importante per le ambizioni delle pretendenti italiane, la legittima aspirazione del ragazzo a scendere in campo con regolarità mantiene apertissimo il canale delle ipotesi in vista della sessione invernale.

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Le prossime settimane, complici le valutazioni tecniche e la gestione della rosa da parte del club spagnolo, saranno dunque lo spartiacque definitivo per comprendere se Milan e Roma potranno realmente affondare il colpo o se l’avventura di Endrick nella capitale spagnola è destinata a proseguire.