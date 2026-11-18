Tresoldi e la sua famiglia condividono da tempo il grande sogno di approdare a San Siro, ma il Club Bruges chiede 60 milioni di euro

Il futuro dell’attacco del Milan potrebbe parlare italo-tedesco e portare il nome di Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti classe 2004 avrebbe ormai preso una decisione netta riguardo al proprio futuro: la sua priorità assoluta è vestire la maglia rossonera, mettendo in secondo piano qualsiasi altra possibile destinazione sul mercato internazionale.

Una volontà ferrea che non riguarda soltanto il calciatore, ma coinvolge profondamente anche i suoi affetti più cari. Tresoldi e la sua famiglia condividono infatti da tempo il grande sogno di approdare a San Siro, un fattore emotivo e ambientale che spinge l’attaccante a desiderare fortemente il trasferimento a Milano. Dal canto suo, la proprietà rossonera non sembra affatto intenzionata a restare a guardare: Gerry Cardinale sarebbe pronto a scendere in campo in prima persona per accontentare il giovane talento, avallando un’operazione ambiziosa che confermerebbe la strategia del club orientata sui migliori prospetti del panorama europeo.

Il vero nodo della trattativa resta tuttavia legato alle richieste economiche del Club Bruges. La società belga non ha alzato un muro insormontabile davanti all’interesse del Diavolo e non chiude alla possibilità di una cessione, ma ha fissato un prezzo decisamente importante per lasciar partire il proprio gioiello: sul tavolo servono ben 60 milioni di euro.

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Si tratta di una valutazione molto elevata, che impone alla dirigenza di via Aldo Rossi attente riflessioni prima di affondare il colpo decisivo. Il Bruges sa di avere tra le mani un attaccante di grande prospettiva e intende monetizzare al massimo la sua eventuale partenza, senza concedere sconti facili.

La partita tra Milano e il Belgio è dunque ufficialmente aperta. Da una parte c’è la spinta decisiva di Tresoldi, determinato a coronare il sogno di una vita, e l’apertura di Cardinale a sostenere l’investimento; dall’altra un ostacolo da 60 milioni che richiederà lavoro diplomatico per provare ad abbassare le pretese dei belgi.