Goncalo Ramos è rimasto in campo per 60 minuti in Galles Portogallo, match valido per la sesta giornata di Nations League

Gonçalo Ramos ha giocato nella delicata trasferta di Nations League che ha visto il Portogallo impegnato al Cardiff City Stadium contro il Galles. Schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Jorge Jesus, l’attaccante del Milan è rimasto in campo per sessanta minuti, venendo sostituito sul punteggio di 2-2. Una prestazione opaca, certificata impietosamente dai dati statistici di SofaScore, che evidenziano le enormi difficoltà incontrate dal centravanti rossonero nel pungere la retroguardia gallese.

Isolato e poco servito dai compagni, Ramos ha toccato appena 11 palloni nell’arco di un’ora di gioco, collezionando un bilancio offensivo estremamente scarno: zero tiri in porta, un unico tentativo respinto dalla difesa avversaria e un xG (gol attesi) pari a 0.03. Il dato più pesante riguarda tuttavia la grande occasione da rete clamorosamente fallita dal numero nove, un episodio che ha pesato sul rendimento complessivo della manovra offensiva portoghese.

Anche sul piano della costruzione e della precisione nei passaggi la prova è apparsa insufficiente: 4 soli passaggi riusciti su 7 tentati (57%), con 4 palle perse e appena due duelli aerei vinti su sei tentati. La progressione palla al piede ha fatto registrare un saldo negativo (-4 metri), confermando come Ramos non sia mai riuscito a dare profondità o a incidere nei duelli fisici con i centrali di casa.

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Un’occasione sprecata per l’attaccante rossonero per mettersi in mostra in maglia rossoverde, costretto a lasciare il campo in favore di João Félix senza lasciare traccia nel tabellino dei marcatori.