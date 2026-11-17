Bruno Fernandes al Milan è un’opzione che è credibile anche per una questione di rapporti, Fabrizio Romano su YouTube parla anche di questo

Il Milan guarda già al futuro e inizia a tracciare le linee guida per le prossime sessioni di mercato. Tra i nomi più affascinanti seguiti con attenzione dalla dirigenza rossonera spicca quello di Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese, già protagonista in Serie A in passato con le maglie di Udinese e Sampdoria, potrebbe diventare un obiettivo concreto per alzare ulteriormente il tasso tecnico ed esperienziale della rosa.

I tentativi di sondare il terreno non sono una novità in casa rossonera. Già nella scorsa estate, infatti, il club di via Aldo Rossi aveva effettuato dei primi approcci esplorativi, scontrandosi però con il muro eretto dal Manchester United, intenzionato a trattenere il proprio capitano. La situazione contrattuale del portoghese, legato ai Red Devils fino al 2027 (con opzione al 2028 e una clausola da 65 milioni) ma ancora privo di un accordo per un nuovo prolungamento, lascia tuttavia aperti spiragli interessanti per la prossima stagione.

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A rendere l’operazione decisamente più plausibile in ottica futura è soprattutto la presenza sulla panchina del Milan di Ruben Amorim. Tra l’attuale tecnico rossonero e il trequartista lusitano intercorre un legame solido, nato e consolidato ai tempi della comune esperienza in Inghilterra. A fare il punto sulla vicenda ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha evidenziato proprio questo retroscena: «Il Milan poi da quel famoso Milan-Cagliari ha vissuto tanti cambiamenti. Poi ci tengo a ribadire che Amorim e Bruno hanno un ottimo rapporto. C’è grande stima tra i due, addirittura Bruno non era contentissimo che Amorim salutasse durante la stagione. Hanno lo stesso agente, per cui c’è anche un rapporto professionale oltre che la stima maturata sul campo. Il Milan in estate ha provato a capire. In quel caso a bloccare tutto fu il Manchester United».