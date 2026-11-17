Pancaro, ex terzino del Milan, ha parlato del Milan di Ruben Amorim, a suo avviso non c’è ancora una forte identità nella squadra

Nel pomeriggio di martedì, nella settimana che conduce al ritorno in campo della Serie A Enilive, l’ex difensore rossonero Pippo Pancaro è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà su TMW Radio. Durante il suo intervento, l’ex terzino ha analizzato il momento del Milan, soffermandosi sull’impatto di Ruben Amorim e sulle prospettive in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

Pancaro ha esordito elogiando le ambizioni della dirigenza: «La società sta dando un segnale forte nel cercare di formare nuovamente una squadra che possa vincere in Italia ed Europa, e gli investimenti lo dimostrano». Un progetto ambizioso che, tuttavia, deve fare i conti con la verifica del campo e la crescita del gruppo.

Il giudizio sul tecnico portoghese resta improntato a un cauto pragmatismo: «C’è da capire se Amorim è il tecnico giusto su cui puntare per il futuro. Non si vede ancora un’identità precisa, diamogli ancora tempo. Ma devi capire se l’allenatore è stato azzeccato o no. Prima del mercato, bisogna capire questo, se è in grado di far fare ai giocatori quello che dice». Solo dopo aver sciolto questo nodo fondamentale, secondo l’ex difensore, si potrà programmare la campagna di rafforzamento.

Sul fronte dei rinforzi ideali per gennaio, le priorità individuate sono chiare e mirate: «Poi bisogna prendere un difensore di livello internazionale, forte, quello che poteva essere Nesta per noi». Infine, una riflessione legata alla valorizzazione del talento interno: «Per quanto riguarda il terzino sinistro dico che Bartesaghi è uno dei ragazzi più forti che abbiamo in Italia e meriterebbe più spazio e Amorim lo sta valorizzando poco». Un’indicazione precisa in vista dei prossimi impegni di campionato.