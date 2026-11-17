Alvini a pochi giorni da Milan-Frosinone, match in programma domenica alle ore 18:00, ha parlato della sfida che si giocherà a San Siro

Serata di festa e riconoscimenti per Massimiliano Alvini, protagonista ieri ad Arezzo in occasione della XV Edizione del Gran Galà del Calcio. Il tecnico è stato insignito del prestigioso premio come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie B, un traguardo che certifica la bontà del lavoro svolto prima di tuffarsi nell’attuale avventura alla guida del Frosinone.

Intercettato a margine dell’evento dai microfoni di Tuttomercatoweb.com e dai cronisti presenti, l’allenatore ciociaro ha subito proiettato lo sguardo al prossimo impegno ufficiale. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, infatti, i giallazzurri saranno attesi da una delle trasferte più affascinanti e complesse dell’intera Serie A: domenica pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18, il Frosinone scenderà sul prato di San Siro per affrontare il Milan di Ruben Amorim.

Nonostante il blasone dell’avversario e la cornice della Scala del Calcio, Alvini chiede alla sua squadra di non snaturarsi, pur sottolineando un’insidia particolare legata agli impegni internazionali: «Alla ripresa del campionato c’è il Milan, una sfida che andiamo a giocare contro una grande squadra. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre idee e identità. Andare a San Siro in questa posizione di classifica? È gratificante, sì, però dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Noi abbiamo un’anomalia, siamo una piccola con 15 giocatori in nazionale, alcuni torneranno tra giovedì e venerdì, dovremo essere anche bravi a gestire questo aspetto».

Il conto alla rovescia verso il match di domenica è dunque ufficialmente iniziato. Il Frosinone si prepara a sfidare i rossoneri forte del proprio entusiasmo e di una precisa identità di gioco, con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto finora anche contro una big del torneo.