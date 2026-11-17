L’attaccante del Real Madrid Endrick è da settimane accostato al Diavolo in vista del mercato di gennaio, ma dopo il successo del Brasile contro il Giappone ha ribadito la volontà di restare a Madrid

Il mercato invernale si avvicina e continuano ad aumentare le indiscrezioni sui possibili rinforzi del Milan. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nelle ultime settimane c’è quello di Endrick, giovane attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid, che finora ha trovato poco spazio con la maglia dei Blancos.

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La possibilità di un trasferimento in prestito a gennaio era stata accostata con insistenza ai rossoneri, alla ricerca di nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, le ultime dichiarazioni del talento brasiliano potrebbero complicare i piani di chi sperava in un suo approdo in Italia.

Nel post partita di Brasile-Giappone, incontro terminato con un netto 7-0 in favore della Seleção, Endrick è stato interrogato dai giornalisti sul proprio futuro e sulla possibilità di trovare maggiore continuità.

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La risposta dell’attaccante è stata piuttosto chiara:

PAROLE – «Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni».

Parole che confermano il forte legame del brasiliano con il Real Madrid e la sua volontà di continuare a vestire la maglia dei Blancos.

Per il Milan, dunque, resta da capire se ci saranno margini per intavolare un’eventuale trattativa. Endrick rappresenterebbe un profilo molto interessante per l’attacco rossonero, ma la sua posizione sembra al momento orientata verso la permanenza in Spagna. Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma la pista resta da monitorare.