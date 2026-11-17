Hermoso è in scadenza a giugno e il rinnovo con i giallorossi non è ancora arrivato: i rossoneri osservano con attenzione e preparano un possibile assalto

Il Milan guarda già alle prossime opportunità di mercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera c’è quello di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, attualmente alla Roma, potrebbe diventare uno dei profili più interessanti della prossima sessione estiva, considerando il contratto in scadenza a giugno e una situazione sul rinnovo ancora tutta da definire.

Secondo quanto riferito da Milannews24, sia il Milan che l’Inter sarebbero in forte pressing sul giocatore. Le due società milanesi seguono con attenzione l’evoluzione dei dialoghi tra Hermoso e la Roma, che sta provando a trovare un’intesa per prolungare il rapporto con il centrale. Al momento, però, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo.

La situazione potrebbe quindi trasformarsi in una vera occasione per i rossoneri. Qualora le trattative per il rinnovo dovessero interrompersi definitivamente, Milan e Inter sarebbero pronte a presentare un’offerta per convincere il difensore a scegliere una nuova destinazione.

Per il Diavolo si tratterebbe di un’opportunità interessante per rinforzare il reparto arretrato con un giocatore di esperienza internazionale, senza dover necessariamente affrontare una trattativa onerosa con un altro club per il cartellino.

Naturalmente resta da capire quali saranno le richieste economiche del giocatore e se la Roma riuscirà a convincerlo a restare nella Capitale.

Il derby di mercato è già cominciato: il Milan osserva, l’Inter è alla finestra e il futuro di Hermoso potrebbe accendere una nuova sfida tra le due rivali cittadine.