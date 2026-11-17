Pavlovic migliora giorno dopo giorno dopo i problemi di coliche: segnali incoraggianti a Milanello, l’obiettivo è esserci contro il Frosinone a San Siro

Arrivano segnali incoraggianti da Milanello sulle condizioni di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo sta proseguendo il proprio percorso di recupero dopo essere rimasto ai box nelle ultime settimane a causa di alcuni problemi di coliche che gli hanno impedito anche di rispondere alla convocazione della Nazionale serba.

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La novità più importante riguarda l’allenamento odierno: come appreso dalla redazione di Milannews24, il centrale rossonero ha svolto una parte della seduta insieme al resto del gruppo. Un passo avanti significativo rispetto alla giornata di ieri, quando il giocatore aveva lavorato esclusivamente a livello individuale, seguendo un programma personalizzato.

La situazione sembra dunque in miglioramento e lo staff tecnico può guardare con maggiore fiducia ai prossimi giorni. Naturalmente serviranno ulteriori valutazioni per capire se Pavlovic sarà effettivamente nelle condizioni di tornare a disposizione, ma i progressi registrati rappresentano un segnale positivo.

L’obiettivo del difensore è chiaro: recuperare in tempo per Milan-Frosinone, in programma domenica 22 novembre a San Siro. Una partita nella quale la sua presenza potrebbe rivelarsi particolarmente preziosa, considerando le numerose assenze che stanno condizionando le scelte di Ruben Amorim nel reparto arretrato.

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Il Milan spera quindi di recuperare un’altra pedina importante proprio alla vigilia di una gara fondamentale per il proprio cammino in campionato. Le prossime sedute saranno decisive, ma Pavlovic sta facendo passi avanti e la possibilità di rivederlo tra i convocati non è più così lontana.

A Milanello cresce l’ottimismo: il difensore serbo vuole esserci.