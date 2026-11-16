Il Milan non pensa solo l’attaccante: a gennaio i rossoneri tornano alla carica per Gonçalo Inácio. Tutti i dettagli

Oltre all’esigenza di trovare un vice Ramos per permettere a Camarda di accumulare esperienza in prestito, la dirigenza punta a rinforzare il reparto arretrato con il centrale dello Sporting Lisbona
Il Milan si prepara a vivere una sessione di calciomercato invernale da protagonista assoluto, chiamata a tramutare in fatti le ambiziose promesse programmatiche fatte da Gerry Cardinale nelle ultime settimane. Oltre alla priorità assoluta di regalare a Ruben Amorim un vice-centravanti affidabile — mossa indispensabile per consentire al giovane Francesco Camarda di andare a giocare in prestito e fare le ossa — i rossoneri interverranno con decisione anche nel reparto arretrato per blindare la rosa in vista del tour de force tra campionato e coppe.
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Gonçalo Inácio resta il nome caldo per la difesa
A confermare le strategie della dirigenza di via Aldo Rossi è intervenuto ancora una volta Gianluca Di Marzio in diretta sugli schermi di Sky Sport, rilanciando un profilo già seguito con grande insistenza durante la scorsa estate e mai uscito realmente dai taccuini della segreteria tecnica milanista:
«Penso ad un difensore come situazione in più da aggiungere nell’organico del Milan, l’Inacio dello Sporting che il Milan ha trattato d’estate. Allora lo Sporting non l’ha ceduto, può tornare assolutamente come nome buono».
Già sondato nei mesi scorsi, il centrale portoghese dello Sporting Lisbona rappresenta l’identikit ideale per qualità tecniche, duttilità e compatibilità con i dettami tattici del tecnico lusitano, pronto a riaccendere la pista per gennaio in un mercato che si preannuncia caldissimo per il Diavolo.