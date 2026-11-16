Svizzera Scozia, le formazioni ufficiali: Jashari e Athekame ancora titolari nell’undici di Yakin

Gli elvetici confermano la fiducia ai giovani talenti rossoneri dal primo minuto, mentre la Scozia risponde con il 3-4-2-1 guidato da McTominay e McGinn

Pochi minuti al fischio d’inizio della sfida tra Svizzera e Scozia, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di League B in Nations League. Il commissario tecnico elvetico Yakin conferma le attese della vigilia, schierando nuovamente dal primo minuto i giovani Jashari e Athekame all’interno di un 3-4-3 dinamico. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

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Le formazioni ufficiali

SVIZZERA (3-4-3): Mvogo; Comert, Elvedi, Bajrami; Athekame, Freuler, Jashari, Schmidt; Sanches, Boteli, Ballet. A disp.: Keller, Kobel, Aebischer, Amdouni, Britschgi, Embolo, Itten, Nyakossi, Rieder, Rodriguez, Sow, Zakaria. CT: Yakin.

Mvogo; Comert, Elvedi, Bajrami; Athekame, Freuler, Jashari, Schmidt; Sanches, Boteli, Ballet. Keller, Kobel, Aebischer, Amdouni, Britschgi, Embolo, Itten, Nyakossi, Rieder, Rodriguez, Sow, Zakaria. Yakin. SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Graham, Tierney; Hickey, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; McBurnie. A disp.: Bain, McCracken, Adams, Bowie, Christie, Curtis, Gannon-Doak, Hendry, McPake, Montgomery, Patterson, Penrice. CT: Pocognoli.